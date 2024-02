Pallavolo, 92.000 spettatori per la partita: è record per lo sport femminile

Il record mondiale di presenze per un evento sportivo femminile è stato battuto. E' successo in Nebraska dove per una partita di pallavolo universitaria più di 90.000 persone hanno affollato gli spalti del Memorial Stadium di Lincoln.

Pallavolo femminile, la partita dei record

La partita in questione è stata quella valida per il massimo campionato universitario di pallavolo femminile degli Stati Uniti, la NCA dove ad affrontarsi sono state le squadre di Nebraska e Omaha.

E la cornice migliore non poteva non essere quella del Memorial Stadium, soprannominato il "Mare Rosso", lo stadio che principalmente ospita i match di football americano nel campus dell'Università del Nebraska-Lincoln a Lincoln.

L'emozione dell'allenatore

Sono stati precisamenteche hanno assistito al match dipingendo gli spalti e una parte del prato a ridosso del campo. Alla fine del secondo set della partita che Nebraska ha vinto in scioltezza è stato annunciato il, provocando l'estasi generale del numeroso pubblico vestito di rosso. Estasi che ha colpito anche il centrale di Nebraskache non ha saputo trattenere l'emozione: "Incredibile, non ho abbastanza parole per descriverlo. Stavamo uscendo dal tunnel dopo il secondo set e abbiamo sentito dall'altoparlante che avevamo appena battuto il record del mondo. Tutte hanno provato a restare concentrate, ma era impossibile riuscirci".

Anche l'allenatore della formazione di casa John Cook si è commosso per quella che è stata la prima partita all'aperto dell'American College League: "Probabilmente ho pianto cinque volte oggi, è stata una giornata molto emozionante".

"Abbiamo sfruttato l'occasione per giocare al Memorial Stadium per battere il record, nessuno l'avrebbe immaginato quando abbiamo iniziato a progettare. La pallavolo femminile è un tesoro d'oro in questo Stato", le sue parole.

Infine è arrivato anche il commento da bordo campo del presidente della NCAA Charlie Baker che ha manifestato tutto il suo orgoglio e il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto: "Questa è una grande affermazione fatta qui oggi da tutte le squadre del Nebraska che prendono parte a questa celebrazione.

E ancora: "Ma è anche una grande affermazione sulla crescita e la popolarità della pallavolo femminile. L'atletismo e il lavoro di squadra sono semplicemente incredibili".

Il record precedente

Con questo splendido risultato è stato superato il precedente record di spettatori per un evento sportivo femminile ovvero Barcellona-Wolfsburg valido per la semifinale di Champions League dello scorso aprile con 91.648 spettatori al Camp Nou.

Negli Stati Uniti invece l'evento con più presenze sugli spalti era stato la sfida tra Stati Uniti e Cina al Rose Bowl di Pasadena: 90.185 spettatori per la finale di Coppa del mondo.

Menzione particolare per il caso relativo al 1971 e alla partita di calcio Messico-Danimarca che attirò 112.500 spettatori allo stadio Azteca in un torneo non ufficiale di Coppa del Mondo femminile. Ad oggi infatti viene ricordata come "la partita dimenticata" in quanto non viene conteggiata come ufficiale.

"C'è una strategia a lungo termine intorno allo sport femminile"

Bisogna ricordare anche che da quelle parti lo sport è sacro. Il Nebraska è uno Stato noto per le sue serie di tutto esaurito sia nel calcio (389) che nella pallavolo (306).

Inoltre gli apparteneva anche il precedente record di presenze per un match di pallavolo femminile Ncaa (18.755 per il match fra le Huskers e Wisconsin del 18 dicembre 2021).

"C’è un ottimo business e una strategia a lungo termine intorno allo sport femminile che forse il mondo universitario non ha abbracciato. Qui abbiamo investito in modo significativo e adesso ne vediamo i risultati", questa la spiegazione del successo di Trev Alberts, direttore atletico del Nebraska ed ex stella del football.