Qatar 2022, la favola arriva dall'Africa: Marocco prima squadra del mondo arabo ai quarti

Il campo da calcio dove le disuguaglianze si azzerano

Si sa, il calcio è lo sport più bello del mondo. Sul campo tutti i giocatori sono, una nazione di 37 milioni di abitanti può sconfiggerne una di 47, Davide può vincere contro Golia ancora una volta. È questa anche la favola della nazionale di calcio del, che ai Mondiali in Qatar ha battuto la Spagna ai calci di rigore. Il successo è un evento di portata storica: è infatti la. La prima squadra del mondo arabo ad arrivare così lontano, visto che a fare questo salto, finora, erano state Camerun, Senegal Ghana , tutte formazioni subsahariane.L'impresa è data anche dal fatto che a riuscirci è stato un Paese in cui, probabilmente, il calcio è uno degli ultimi 'problemi' di cui occuparsi. Infatti, nonostante i progressi registrati negli ultimi 25 anni, la popolazione è vittima di profondeche penalizzano soprattutto i giovani e le donne. In pratica il 10% della popolazione più ricca ha un livello di vita in media 12 volte superiore a quello del 10% della popolazione più povera, uno scarto che non accenna a diminuire dal 1990. Ma dentro lo stadio tutto questo si azzera. Non a caso il Marocco è una squadra che fa della collettività la propria forza, studia l’avversario in maniera maniacale ed adotta tutte le contromosse possibili in campo. Per la vittoria finale contro i ben più quotati campeones sono serviti i rigori, dove la squadra di Hoalid Regragui non ha sbagliato nulla, aggiudicandosi uno storico passaggio ai quarti che fa tanto "". Insomma la vittoria inattesa ma desiderata di chi crede nella rivalsa, di chi, con quei calci al pallone spera in un momento di gloria, quella vittoria a loro quasi sempre negata. Ma lo sport non li considera perdenti, anzi concede loro una possibilità partendo da uno svantaggio, li esalta nel confronto col vincente o presunto tale e celebra la loro volontà di, soprattutto quando nessuno crede in loro.Tra le file marocchine milita anchepresente ai quarti di finale dei Mondiali senza l'Italia,. Nato a Loreto, in provincia di Ancona, e cresciuto, da sempre in squadre italiane, Walid poteva giocare per la nostra nazionale ma ha deciso di onorare le proprie radici: "Ci penso, certo che ci penso, di essere l'unico italiano. Io mi sento di rappresentare il Marocco, ovviamente, in campo. Avendo doppio passaporto, avrei potuto giocare per entrambi i Paesi. Ma ha chiamato il mister Regragui, ho sentito subito una grande fiducia e ho risposto presente. Il Marocco sono le mie radici. È incredibile, questa serata è la storia della nazionale. La prima volta ai quarti di finale. Ma adesso dobbiamo ricordarci che abbiamo un'altra partita tra quattro giorni, Inshallah".Con la vittoria larga del Portogallo sulla Svizzera che ha chiuso gli ottavi di finale, entriamo nel vivo della fase finale dei. Ecco il

Croazia-Brasile, ore 16

Olanda-Argentina, ore 20

Sabato 10 dicembre

Marocco-Portogallo

, ore 16

Inghilterra-Francia, ore 20

Lesi giocheranno il 13 e il 14 dicembre alle ore 20. Seguirà poi lail 17 dicembre alle ore 16. La, invece, andrà in onda il 18 dicembre alle ore 16.