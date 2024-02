Qatar 2022, lo sponsor della Danimarca si oscura. "Per i lavoratori morti per il Mondiale"

"Non vogliamo essere visibili durante un torneo che ha portato migliaia di morti"

La terza maglia come simbolo di lutto

Maglie cariche di denuncia. Sono state presentate così le divise con le quali lagiocherà i Mondiali in Qatar tra novembre e dicembre. Il marchioprodurrà le maglie, ma scomparirà comee diSu Instagram Hummel ha dichiarato: "Con le nuove maglie della nazionale danese volevamo lanciare un doppio messaggio. Non sono solo ispirate a Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della Danimarca, ma rappresentano anchee il suo record per i diritti umani. Ecco perché abbiamo attenuato tutti i dettagli per le nuove maglie della Danimarca per la Coppa del Mondo, incluso il nostro logo e gli iconici galloni.durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Supportiamo fino in fondo la nazionale danese, ma non vogliamo sostenere il Qatar come nazione ospitante. Crediamo che lo sport debba unire le persone.“ Altrettanto ferma la risposta dell'organizzazione del Mondiale, al via il 20 novembre: "Contestiamo l'affermazione fatta dallo sponsor tecnico sul fatto che questo torneo sia costato la vita a migliaia di persone. Inoltre rigettiamo la banalizzazione del nostro sincero impegno a proteggereche hanno costruito gli stadi del Mondiale e contribuito ad altri progetti legati al torneo."Protesta che si è riversata soprattutto sulla scelta della terza maglia che è ovviamente è di colore nero in"Il colore del lutto. Il colore perfetto per la terza maglia della Danimarca per la Coppa del Mondo di quest'anno. Mentre sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, questo non va confuso con il sostegno di un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Desideriamo fare una dichiarazione sui diritti umani del Qatar e sul trattamento dei lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi della Coppa del Mondo."