San Valentino nel pallone: Linda Sembrant e Lisa Boattin una coppia dentro e fuori dal campo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Il mondo del pallone è sempre più inclusivo. "La nostra relazione nata alla Juventus, ci siamo incontrate grazie al calcio". Dopo il coming out di Jakub Jankto , centrocampista ceco dello Sparta Praga e ex di Udinese e Sampdoria, in un videomessaggio su Instagram lunedì 13 febbraio, in serata arriva un altro annuncio:, entrambe calciatrici della Juventus Women,. Una coppia non solo sul campo, ma anche nella vita.Anche nel loro caso la notizia arriva dai social, dalla pagina Instagram del club: si tratta di un video, che fa parte della campagna "", in cui tre coppie raccontano la loro esperienza amorosa e di "juventinità" in vista della festa degli innamorati. E tra queste ci sono anche Linda e Lisa, perché, come si legge nel post, l'amore deve essere libero dagli schemi ed è quindi giunto il momento di condividere e raccontare anche quello tra due donne , non più solo quello etero. Le due ragazze hanno parlato della loro storia, nata sul campo di calcio ma diventata qualcosa di molto più grande. E di normale, soprattutto. Un coming out a poche ore da San Valentino: "" dice Boattin, "è speciale," ribatte Sembrant guardando con affetto alla compagnaSvedese quest'ultima, 35 anni, e italiana Lisa, più giovane di 10 anni. Difensori nella stessa squadra,come fu quello tra la statunitense Ashley Nick e la britannica Lianne Sanderson qualche anno fa. Ma alla Juventus sono passate anche l'attaccante Lina Hurtig e sua moglie Lisa Lantz, che nell'annata 2020-21 annunciarono addirittura di aspettare un bambino, affidando ai social ufficiali bianconeri un video che ottenne moltissimi like ma anche tanti commenti discriminatori. Quello che, per fortuna, non sembra essere per il momento accaduto a Linda Sembrant e Lisa Boattin, che si raccontano dalla pagina Instagram Juventus Women raccontano: ". Penso che ognuno debba sentirsi libero di essere quello che è. Io devo sentirmi bene con me stessa, essere felice", dice la più giovane. Ma come in tutte le coppie, non è sempre tutto rose e fiori, ci sono anche: "Nel mio secondo anno alla Juve abbiamo fatto un campionato bellissimo e poi mi sono fatta male al ginocchio. La squadra ha alzato la coppa nel momento in cui io ero in un letto d'ospedale, pronta ad essere operata. Lisa mi ha mandato una foto, con la coppa e la mia maglia in mano, ed è stato speciale, perché io ero lì con lei con lo spirito". La fidanzata, che ricorda bene quel momento speciale, ci tiene ad aggiungere: "Per me è stato, perché sapevo che Linda stava entrando in sala operatoria. Un momento significativo e importante".Un po' come l'occasione di oggi, o meglio di qualche ora fa, quando le due calciatrici bianconere hanno rivelato pubblicamente dalla pagina del club torinese la loro storia d'amore, in una sorta di nuovo coming out amplificato. Lisa e Linda, infatti, sulle loro pagine Instagram, avevano, con teneri scatti di coppia, come quello in occasione della premiazione della Boattin come calciatrice dell'anno al Gran Gala del Calcio AIC. Certo, la notizia non ha lo stesso impatto di quella di Jankto, anche perchéè stata ormai sdoganata, anche se permangono latenti - ma non troppo - giudizi non richiesti e commenti spesso volgari, che però si riferiscono piuttosto allo stereotipo di genere nello sport. Ma mai come oggi, che si celebra l'amore, è giusto raccontare anche queste storie, queste relazioni, per far sì che d'ora in poi si celebrino come normali e non debbano più fare notizia.