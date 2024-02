Serena Williams: a quasi 41 anni annuncia il ritorno in campo a Wimbledon

Gli indizi social

Inarrestabile. La prova vivente che parlare di ageismo , oggi, è roba antica Serena William s gioca ancora. Ritiro? Non se ne parla proprio. Un anno dopo il suo ultimo match giocato la campionessa americana tornerà a giocare sull’erba di Wimbledon. Serena, che a settembre compirà 41 anni, ha annunciato sui social il suo ritorno all’attività agonistica. L’ultimo suo match risale ad un anno fa, quando ai Championships si ritirò al primo turno contro Sasnovich.Prima, poi la prova direttamente da Wimbledon. Ad un anno dalla sua ultima uscita proprio sulla celebre erba londinese,e lo farà in uno dei tornei dove ha fatto la storia del tennis dominando la scena in lungo e in largo. A dare la notizia è stata la stessa tennista americana sul suo profilo social, postando un’immagine ravvicinata delle sue scarpe sull’erba, con la borsa delle racchette sullo sfondo. Un chiaro «appuntamento» diretto ai suoi tanti tifosi, alludendo sul suo account al suo ritorno alle competizioni in un torneo che ha vinto sette volte."SW (per Serena Williams, ndr) e SW 19 (il codice postale di Wimbledon). È un appuntamento! Ci vediamo lì", ha scritto la giocatrice (postando una scarpetta da tennis), che compirà 41 anni a settembre che non gareggia dall’edizione 2021 di Wimbledon ed è ora. E proprio per questo motivo gli organizzatori del torneo inglese sono stati costretti a riservare alla campionessa statunitense, come annunciato a poche ore dal primo post sui social della ex numero uno del tennis mondiale, una wild card per permettergli di giocare a Wimbledon, al via da lunedì 27 giugno per finire domenica 10 luglio.La vincitrice di 23 Slam, che aveva disputato la sua ultima partita proprio ai Championships lo scorso anno, ritirandosi al primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, è annunciata anche a Eastbourne (in doppio insieme alla tunisima Ons Jabeur, n.4 del mondo), per finalizzare la preparazione: un segnale dell’attrazione fatale che il più antico torneo del mondo ha su tutti i giocatori, supercampioni compresi. Una buona notizia per Wimbledon dove mancherà il n.1 del mondo Daniil Medvedev che, come tutti i giocatori russi e bielorussi, non è stato ammesso al torneo per decisione unilaterale degli organizzatori, influenzati in questa decisione dalla posizione del governo britannico nei confronti dei russi invasori dell’Ucraina (e dei bielorussi che sostengono il governo di Putin).In attesa del via a Wimbledon, è partito il consueto Atp del Qeen’s dove Metteo Berrettini proverà a difendere il titolo conquistato l’anno scorso: a giudicare dall’inizio il tennista romano è sulla buona strada dopo aver sconfitto nel match d’esordio il giocatore di casa Daniel Evans in due set 6-3, 6-3. "È bello essere qui - ha detto il tennista romano vincitore domenica scorsa a Stoccarda - ho avuto una operazione qualche mese fa. Avevo dei dubbi sulla stagione sull’erba e ora per me è importante essere qui. Spero di vincere".