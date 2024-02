Sinisa Mihajlović, l'addio commosso sui social. "Un guerriero in campo e nella vita"

Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic pic.twitter.com/khwMrkGEe5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 16, 2022

Dal calcio alla politica passando per il mondo dello spettacolo: corre veloce sui social il cordoglio per la prematura scomparsa di Sinisa Come si faceva a non amarlo?, guerriero in campo e fuori, forte, deciso e dai modi diretti. Questo è il ricordo che tutti noi abbiamo e dobbiamo avere diL'allenatore, purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la partita della vita , quello che sicuramente ha vinto è stato un posto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. E non solo visto che oggi sono in tanti a rendergli onore, quell'onore conquistato anche con quel, che ha fatto esultare ma anche piangere diversi avversari.". Comincia così il post su Instagram della Lazio , squadra dove il serbo ha militato dal 1998 al 2004, scritto direttamente dal presidenteE prosegue: "Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e le tempra. Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia della Lazio, non solo per essere stato Campione d'Italia, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all'ultimo momento della sua vita. Lo ricorderemo come merita, con l'abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente. Alla famiglia le nostre commosse condoglianze"."Laè profondamente addolorata per la scomparsa di, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale", così il ricordo dellaParole riprese da altre squadre come Bologna , ma anche da quelle inferiori come il. "Rip Sinisa. "e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari" è il messaggio dei gigliati. "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore", recita il post rossoblù. ". Un esempio. Addio Sinisa", così la squadra della quarta divisione del campionato italiano. Omaggi resi anche da ex calciatori, cantanti e attori. "Oggi è difficile trovare le parole. Riposa in pace guerriero", "Ho avuto il piacere di conoscerti, avevi una grande personalità, un uomo che si è guadagnato tanta stima. Hai insegnato molti valori nel mondo del calcio. Ci mancherai. Riposa in pace", i post su Instagram dei due ex calciatori. Saluto ripreso dall'allenatoreche lo ha congedato così: "Ciao Sinisa. Amico mio. RIP".E ancora, i due cantantiche gli hanno dedicato un'ultima canzone: "Con grande dolore apprendo della sua morte.e ammirare la sua straordinaria forza e umanità, la gentilezza allegra e generosa con cui si esprimeva con gli amici qui a Bologna, i gesti colmi di amore rivolti verso i suoi cari. Grazie Sinisa" scrive Cremonini sui social. "Un grande campione ci ha lasciato. Sinisa purtroppo non è riuscito a vincere la battaglia più importante che stava combattendo contro la leucemia. E' sempre statocome sportivo e come uomo, ci ha insegnato a combattere sempre e comunque. Ciao Sinisa, buon viaggio grandissimo campione" è il pensiero dell'ex Pooh. Dal mondo della musica a quello della tv. "Addio guerriero. Ho avuto il privilegio, ho avuto modo di apprezzare il condottiero, il leader, l'eroe. L'eroe che come tanti come tutti affronta la vita con tutto ciò che anche di orribile riserva con il sorriso. Vicino a tua moglie e ai tuoi figli. Grazie dell'esempio che hai dato" scrivesui social postando alcuni scatti del serbo. "Ciao Sinisa. Voglio ricordarti così, avvolto dai colori con cui ho iniziato a volerti bene. Oggi si piange un Eroe che è tornato a casa. Onore e rispetto ad un vero esempio di campione dentro e fuori dal campo. Semplicemente grazie. Le mie preghiere alla moglie e ai suoi figli" è il pensiero diCommiato celebrato anche dai due massimi esponenti della città di Firenze. "È un giorno triste per tutto lo sport. Si è spento Siniša Mihajlović, un grande guerriero in campo e nella vita" dice il Governatore della Toscana,. "Da Firenze un abbraccio commosso alla famiglia. Con lui se ne va un pezzo di storia del calcio" è il pensiero di, sindaco di Firenze.Rimanendo sempre nel campo della politica arrivano i messaggi die di Giorgia Meloni. "Non ci voglio credere, stramaledetta. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto", il tweet di cordoglio del vicepremier e leader della Lega. "Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic", recita il post della presidente del Consiglio.