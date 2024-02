Wimbledon, la tennista Kalilina userà i soldi vinti per aiutare la sua famiglia in Ucraina

"Non sto soltanto aiutando la mia famiglia": la determinazione della tennista

Giocare almeno una volta a Wimbledon è il sogno che ogni tennista ha fin da bambino. Sogno realizzato dallache ha deciso, dopo aver battuto Anna Bondar per 4-6, 6-2, 6-4, dile, alla suaper aiutarla ain Ucraina bombardata dalle forze russe. "È difficile concentrarsi, ma per me conta se vinco o se perdo", ha detto, dopo aver organizzato una partita con un'altra. “Non sto solo aiutando la mia famiglia, sto aiutando altre famiglie e altre persone. È un privilegio essere qui. È un privilegio giocare ogni torneo. Se vai avanti guadagni di più. Allora proseguendo nel torneo posso essere in grado di aiutare tutti gli ucraini e non soltanto la mia famiglia. Quindi per me è importante".

È stata proprio la tennista Tsurenko a dare per prima la notizia della casa di Kalinina. Quest'ultima ha parlato dello stato della sua casa in Ucraina: “Prima di tutto, la mia casa è stata attaccata. Ci sono enormi buchi. Non ci sono più appartamenti dove andare a vivere. Ora che la casa è in fase di ricostruzione la mia famiglia non può viverci. Adesso vivono nel mio appartamento dove abito con mio marito."

“È un appartamento molto piccolo per la tutta la mia famiglia perché oltre ai miei genitori e a mio fratello ci sono anche animali domestici. Attualmente stanno ricostruendo la casa. Ora sono al sicuro. Hanno tutto quello che gli serve."

"Sono grata di avere di essere viva e di avere l'opportunità di giocare a tennis." conclude la tennista.

Qualcosa di speciale: l'incontro tra le due connazionali ucraine

"Non sono una superstar, quindi sto aiutando con quello che posso. E' molto per loro, e per me questa è", ha dichiarato Kalilina. La sua partita nel secondo turno contro Tsurenko potrebbe ricordare alla gente. Kalinina ha rivelato che entrambi le giocatori potrebbero preparare "" per l'occasione. Nel frattempo, i giocatori russi e bielorussi sono stati banditi da Wimbledon in risposta all'da parte dei loro paesi ricordando che oggi è in corso il