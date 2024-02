Women NBA, l'imbarazzante divario salariale tra atlete e atleti. Anche la mascotte prende di più

I numeri impietosi sul divario salariale

"Il divario retributivo tra mascotte e atlete dice tutto"

Può bastare un semplice tweet per scatenare una? Evidentemente sì visto che negliil contenuto provocatorio postato dall'icona del basket americano,, ha alimentato un grande. La cestista ha deciso di intraprendere la carriera diproprio per aprire un dibattito in merito alleLa stella del basket ha confrontato i 625.000 dollari all'anno che, la popolare mascotte della squadra dei Denver Nuggets della NBA, guadagna con i 228.094 dollari della più pagata del torneoleggendaria campionessa capace di vincere tre volte la WNBA e cinque volte la medaglia d'oro olimpica. Dopo di lei seguono Jewell Loyd e Breanna Stewart. Complessivamente tutte e tre guadagnano rispettivamente 228.094 dollari all'anno, ovvero 231.902 in euro. Unarispetto a quella della mascotte. Il ragazzo che veste i panni dell'animaletto portafortuna della squadra di Denver, incassa la bellezza di ovvero 635mila euro. Cifre alla mano possiamo osservare che la giocatrice meno pagata nella WNBA ècon 1.607 dollari e che otto giocatrici guadagnano meno di 10.000 dollari. Inoltre loper una giocatrice WNBA è di, differente dalla scorsa stagione dove si fermava a circa 8,5 milioni di dollari.Proprio per questo motivo McCoughtry ha deciso di mettere in evidenza il tweet di, fondatrice di Goals: "Il divario retributivo tra mascotte e atlete d'élite ti dice tutto ciò che devi sapere su come l'". Questa marcatura ha messo in primo piano l'incredibiletra le stelle della NBA e quella della WNBA: lo stipendio medio di un giocatore è di circa 8,5 milioni di dollari, mentre quello delle giocatrici di basket del massimo campionato USA è di 102.751 dollari. Se Diana Taurasi incassa appunto 228.094 dollari, Stephen Curry il "Paperone" della NBA mette in cascina 48.070.014 dollari.ma che ci mostrano come il divario salariale sia un problema da affrontare il prima possibile.