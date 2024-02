Danza waacking, con Miss Mini il "Decameron" diventa un grido d'inclusione

Danza waacking, molto più di una semplice danza

Decameron, una fuga interiore dal mondo

Come nasce lo spettacolo

Miss Mini: "L'aspetto comunicativo è essenziale"

La danza waacking di Miss Mini trasforma il "Decameron" in una grido d'inclusione. Un viaggio coreutico tra i temi più caldi e controversi della nostra epoca, arricchito da testimonianze personali e incursioni artistiche digitali. Il tutto con un linguaggio performativo assolutamente nuovo e inclusivo. È questa l’anima dello spettacolo "Decameron" coreografato da Ilaria Desantis e promosso dall'Asd La maison de la disco in collaborazione con Atcl, che si terrà(ore 20,30), presso lo Spazio Rossellini del Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio (biglietti disponibili su Ticketone ).Uno spettacolo che punta a uniretra cui danza, fotografia e visual art, attraverso una messa in scena interamente performata in danza waacking. Si tratta di una danza queer anni Settanta ispirata alle dive hollywoodiane, e per l’occasione ci saranno 25 tra i migliori waackers provenienti da tutta Italia.Il waacking ènata nei locali underground americani, negli anni '70. Arriva in Italia nel 2008 (circa) a seguito di un lungo periodo di stop, dovuto all’epidemia di Aids scoppiata in America. Oggi, nelle principali città italiane, ci sono delle community di waackers che ne portano avanti i principi sociali. Questa è “una danza politica” che difende i diritti della comunità Lgbtqia+ . E’ una disciplina molto libera, in quanto esce fuori dagli schemi classici della danza. Ognuno è chiamato a essere sé stesso e ogni difetto diventa un pregio, un valore aggiunto.L'ambiente ha delle atmosfere disco: lustrini, paillettes e disco ball. Essere stravaganti è la chiave giusta di approccio a questa danza. Non ci sono limiti; né estetici, né di genere. Chiunque è il benvenuto, poiché si tratta di uno spazio sicuroalcuno.Queste le tematiche principali dello spettacolo “”. Un gruppo di giovani si riunisce fuori città per sfuggire al contagio della pandemia di peste nera. Per tenere lontano ogni cattivo pensiero, i giovani decidono che, a turno, racconteranno ognuno una novella per intrattenersi e riflettere sul significato di ogni storia. Ispirati dall’opera di Boccaccio,dalla precarietà e dalle atrocità del mondo odierno, trovano rifugio in uno spazio artistico ideale. I danzatori esploreranno così contraddizioni, malesseri e degenerazioni della società di oggi, portando in scena i propri pensieri e le proprie esperienze.“Una fuga interiore da un mondo folle e convulso e da una società malata, che schiaccia e divora l'individuo, tra pregiudizi, diritti negati e abuso di privilegi" spiega Ilaria Desanctis, in arteche a maggio 2022 ha debuttato come coreografa con la produzione dello spettacolo “Decameron”. Il "Decameron" è un progetto ideato da Ilaria Desantis durante il primo lockdown, in un momento di profonda crisi creativa personale e generale, dovuta soprattutto all’assenza di stimoli esterni e di confronto dal vivo.Il progetto nasce nel 2020 dalla volontà di portare alcune idee e visioni su une sfruttare la potenza del linguaggio waacking al di fuori di contesti “club” e “street dance” o comunque settorializzati al solo pubblico di esperti in materia. “Il waacking - spiega Ilaria Desantis - oggi conta moltissimi eventi in cui è possibile avere contatti con waackers da tutto il mondo". Il più importante sul panorama mondiale è "" a Roma, ideato e prodotto da Miss Mini in coproduzione con Sarah Pandolfini. "Ispirati dall’opera di Boccaccio, in cui 10 giovani scappano da Firenze per sfuggire alla peste nera (e non può esistere un esempio più attuale di questo) abbiamo deciso di creare uno, dove i performer si sentissero veramente liberi di sperimentare ed andare oltre i propri limiti, soprattutto in termini di creatività" racconta Desantis.Trenta dei migliori waackers provenienti da tutta Italia sono stati selezionati per entrare a far parte del progetto. Per otto weekend hanno lavorato allo studio della tecnica, alla ricerca personale e alla produzione di questo spettacolo."Uno spettacolo che vuole raccontare, tramite delle simil-novelle,, trattando delle problematiche per noi essenziali, in modo originale e a volte anche satirico" dice Desantis. E aggiunge: "Uno spettacolo frutto di un lavoro di ricerca condiviso, con coreografie in cuiprevale su tutto il resto, contraddistinte dalla volontà di uscire fuori da tutti gli schemi canonici e dagli artifici che bloccano la libertà espressiva". "Nella formula più essenziale, lo scopo del nostro 'Decameron' è stato proprio quello di educare e spingere i ballerin* verso ladi quello che è il loro ruolo principale, ovvero quello di artist* e comunicator*" prosegue Miss Mini."In un ambito in cui c’è una costante e quasi maniacale ricerca della, l’arte intesa come un linguaggio, ossia come capacità di trasmettere emozioni e messaggi, è invece al centro di questo progetto" prosegue. "Nella sua concezione più sublime, l'arte viene vista comee dell'animo umano, in grado di rispecchiare le opinioni, i sentimenti e i pensieri dell'artista nell'ambito sociale, morale, culturale, etico o religioso del suo periodo storico. Sarete immersi in un’atmosfera unica. Disco music, drag queen lustrini e paillettes faranno da protagonisti. Ospite della serata: Cristina Prendestina” dice Miss Mini. Ad arricchire il contenuto artistico dello spettacolo "Decameron", sarà allestita unadei fotografi Serafino Giacone, Corrado Murlo, Chiara Dina Palmitessa e Flaminia Giuliani. "I loro scatti trasporteranno il pubblico nelle tematiche delle simil-novelle oggetto dello spettacolo" conclude Miss Mini.