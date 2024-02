Esistenze con l'Alzheimer: a teatro "Dementia" racconta le fragili vite dei pazienti

del teatro

comunale 'Mario Spina'

di Castiglion Fiorentino (AR) nel contesto della tournée europea di "Dementia", in scena mercoledì 13 luglio alle 21.30.

A portare in scena le esistenze di chi vive con il morbo di Alzheimer sono gli

studenti del terzo anno del "Bachelor of Arts in Theatre"

del

l'

Accademia Dimitri, che ha

sede a Verscio, in Svizzera. Lo spettacolo di fine formazione è diretto da Volker Hesse, regista teatrale tedesco, ed è promosso e organizzato dal centro artistico internazionale Spazio Seme, con il sostegno di AIMA-Arezzo ODV, sezione aretina dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.

"Dementia": viaggio nella vita dei malati di Alzheimer

Christoph Held, famoso

psichiatra e gerontologo di Zurigo, e da alcuni dei suoi libri, tra i cui " Wird heute ein guter Tag sein? (Sarà un buon giorno?)” o "Bewohner (Gli abitanti)”.

L'Accademia Dimitri, Spazio Seme e AIMA-Arezzo ODV

"Dementia" è lo s

pettacolo finale degli allievi della scuola universitaria professionale svizzera, che offre una formazione teatrale completa, con specializzazioni in Physical Theatre, Teatro di Figura e Applied Theatre practice. Nel nostro Paese, con la data di Castiglion Fiorentino il prossimo 13 luglio alle 21.30, l'opera è realizzata grazie alla collaborazione con Spazio Seme che "d

Un viaggio negli angoli nascosti della mente, nel mondo della demenza, tra le persone affette da disturbi neurologici e i familiari che affliggono i loro. Storie delicate ma potenti, portate sul palco. Il tema portato sul palcoscenico è la malattia, in un fluire dai contorni sfumati di storie e destini dei pazienti di una casa di cura immaginaria. Una quotidianità che si consuma tra urla e piagnistei notturni, collera e caos ma anche umorismo, giochi, balli, canti, acrobazie e il contatto fisico rassicurante degli assistenti, mentre cullano teneramente i corpi anziani e inerti dei pazienti. "Come in passato con iniziative legate alla cultura, così ora con lo spettacolo cerchiamo di entrare, se pur in punta di piedi, nel mondo delle fragile vite dei pazienti affetti da disturbi neurologici. L'Alzheimer è una malattia che coinvolge anche la famiglia e grazie a questo racconto pensiamo anche di aiutare chi, purtroppo, sta affrontando la malattia" dichiara l'assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. "Da 10 anni è promotore delle tournée in italia della Scuola di Teatro Dimitri – affermano Leonardo Lambruschini, Gianni Bruschi e Francesco Botti del Centro internazionale Spazio Seme – perché ne riconosce la qualità e una visione artistica. Quest'anno il tema è l'Alzheimer, con lo spettacolo Dementia per la regia di Volker Hesse, artista pluripremiato, attraverso i mezzi espressivi del corpo, della voce e delle emozioni. Siamo lieti di offrire al pubblico l'occasione per una riflessione attraverso il linguaggio artistico, sull'umanità e i suoi valori di convivenza". L'iniziativa è sostenuta infine da AIMA-Arezzo ODV, sezione aretina dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, impegnata da anni sul fronte della sensibilizzazione verso la demenza e per il sostegno dei malati e i loro familiari: "La demenza è una malattia delle funzioni cerebrali ad andamento progressivo", spiega Silvana Repetti – che porta cioè ad un decadimento delle facoltà cognitive come la memoria e il linguaggio e non cognitive, ovvero il comportamento. L'Alzheimer è una malattia che coinvolge tutta la famiglia e tutta la famiglia deve essere sostenuta".