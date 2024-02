Ied in passerella: elogio all'indipendenza e alla libertà di espressione

"Lavori che sposano il trend dell'independent fashion"

Una moda dedicata all'indipendenza, libertà, contro ogni tipo di violenza e repressione. Si è strappata di dosso ogni tipo di cliché e stereotipo per sfilare sulla. Come ogni anno, i neodiplomati in Fashion Design e Design del Gioiello Ied Roma hanno dato vita a diciotto idee riunite in un lavoro corale dal titoloLegato al concetto di indie fashion, parte dallo studio e dal recupero del vintage per superarlo tramite rielaborazioni personali."Quest'anno i progetti sono nati da percorsi introspettivi e hanno sposato il trend dell'. Molti dei progetti in mostra hanno reinventato sapientemente elementi che appartengono al passato, proiettandosi così nel futuro", ha commentato, coordinatrice della Scuola di Moda Ied Roma. "Lo spirito del fashion show ha unito ai temi centrali della sede romana, legati all'indipendenza e alla sartorialità anche il coraggio che i più giovani hanno nell'esprimere i loro valori". Undici le capsule collection presentate, accompagnate da tre collezioni di accessori e quattro di gioielli. Riflettori accesi su una generazione che sta sviluppando, sempre più inclusivi, oltre che temi di grande attualità: la, il superamento dell'identità di genere, la celebrazione del femminile, il body positivity Tra i progetti presentati,, collezione della designer Ban Zsofia Klara che nasce da una domanda: è davvero la scelta di cosa indossare che ha ucciso Mahsa Amini ? Quando si parla di violenza di genere, l'abito viene spesso strumentalizzato.Attraverso capi che mixano elementi di costume ottocentesco a texture e forme più contemporanee, il progetto della designer è un inno alla libera espressione della femminilità . Nella collezione L'autre moi, lo studente Luca Di Giacomantonio esplora invece le definizioni di identità di genere, per vincerle. A sfilare è anche il progetto Vitruviana, di Maria Chiara Sorbino, un viaggio attraverso il concetto di. Sempre sul tema del, Animata Materia, una collezione disegnata dalla studentessa Dorotea Oddo, un viaggio che dall'interiorità arriva alla percezione che il corpo subisce dal mondo esterno. Infine, la designer Giorgia Scuderi porta in passerella l'orgoglio delle Riot Girl, con il progetto Riot BZZZ, una collezione che attraversodal sapore grunge/punk, mette in scena l'emancipazione femminile.Si passa ale delle sue visioni con Dreamstate, di Azzurra Matterazzo. La collezione è legata alla mente umana e ai suoi desideri. Desideri?è il titolo della collezione Eroticborder, di Giordana Manzi, che gioca sui corpi da plasmare. Un progetto dedicato alle, tra l'eccentricità di Elsa Schiaparelli e i colori di Sonia Delaunay è questo Paper Diva di Andrea Alessandro. A partire dallo studio della, Aiktu, il lavoro del designer Paolo De Stefano, sconfina in un ambiente del tutto contemporaneo, seppur prendendo in prestito forme, colori e texture dal passato. I, ne indaga tra capi eccentrici Mirko Del Sorbo con "Riverse". L'ispirazione è data dal V canto della Divina Commedia, quello di Paolo e Francesca, e racconta la storia dei due amanti in versione inedita. Haiku, il progetto di Paola Giordano si avvia dagli, che spesso finiscono con l'identificare non solo il sesso o l'età ma perfino l'attività lavorativa e l'appartenenza sociale.Se si parla di gioielli, Noisess di Valentina Brunetti, è una collezione basata sul, la sua propagazione, le sue forme. Se si parla, invece, diè la volta di Naturing, di Emma Calce.Il lavoro di Lisa Dal Pont "Error" analizzae opportunità per scoprire nuove forme di bellezza. Ied, 50 Anni Di Evoluzione di Marta Ferrara: cinque collezioni di gioielli, una per, per i suoi 50 anni.Capsule collection, dal titolo Armenergy, è l'opera di Susanna Cimitan e Alessia Andaloro, dedicata alle diverse. Una collezione dedicata alle, e al loro riscatto dopo secoli di oppressione, è Nu Shu di Jessica Huang, che indaga questo tema da una posizione diversa. A chiudere il cerchio èdi Irene Milani con un lavoro ispirato all'artista francese Yves Klein.