A Natale e Capodanno la lasagna sospesa per i senzatetto delle stazioni di Milano e Pavia

Il nuovo modo di fare la spesa

La nascita della piattaforma innovativa

La tradizione continua. Nata con il Napoli , l'usanza di pagare ea uno sconosciuto in difficoltà, unin un secondo momento è un'abitudine che si è diffusa ed estesa ben oltre il capoluogo partenopeo. E riguarda oggi anche abiti, giochi e tutto ciò di cui una persona in stato di indigenza potrebbe aver bisogno. La protagonista dell'iniziativa, a Natale e Capodanno 2022, sarà ad esempio laIl promotore è, piattaforma innovativa (e società benefit) nata nel 2020, che propone un nuovo modo di fare la spesa sostenibile , a prezzi accessibili e che per le feste di questo anno propone il famosissimo piatto. Una lasagna artigianale, da circa 300 grammi, che chiunque potrà acquistare in piattaforma lasciandola, appunto, "sospesa". Planeat.eco provvederà a preparare e servire le porzioni acquistate il 25 dicembre a, presso la Stazione Centrale, in collaborazione con FoodForAll Charity e, la sera dell’ultimo dell’anno, attraverso la comunità "Casa del Giovane",ai senzatetto che si rifugiano presso la stazione di. Un'iniziativa che la società ha proposto insieme a kit porzionati, lavati e dosati, per cucinare piatti di qualità a prezzi accessibili. Inoltre ha scelto di fare affidamento sulche vogliano portare calore, vicinanza e un buon piatto a chi non ce l’ha. Ancora prima del lancio ufficiale erano già. L'investimento è die serve per regalare la porzione di lasagna su Planeat.eco, scegliendo come recapito il pick-up presso la sede dell’azienda, così da evitare il calcolo automatico di spese di spedizione. Il servizio di consegna del giorno di Natale e dell’ultimo dell’anno verrà assicurato dai trasporti e dai collaboratori-volontari di Planeat, che recapiteranno il pasto caldo ai centri di Milano e Pavia che a loro volta provvederanno alla distribuzione nelle stazioni locali.

Nata nel 2020 dall’iniziativa di Nicola Lamberti, già fondatore 7 Pixel e Trovaprezzi, l'azienda si propone di combattere lo spreco offrendo ai propri clienti, che possono scegliere in modo modulare e flessibile, kit per confezionare ricette diverse e ingredienti già pronti alla cottura. Grazie a una tecnologia in grado di tracciare abitudini di ciascun cliente, verranno predisposte quantità corrette di ingredienti per evitare sprechi. Da pochi mesi inoltre, è stato lanciato anche il servizio di piatti pronti per aziende e studi professionali che propone pietanze fresche, sane e sostenibili a prezzi accessibili. Oltre 400 le referenze a catalogo tra kit e piatti pronti. Milano, Monza, Pavia e province sono le aree in cui il servizio è attualmente attivo. Dal suo lancio, a fine 2020, Planeat ha gestito oltre 20.000 ordini, venduto oltre 1 milione di porzioni di cibo (tra servizio casa e azienda), servito 130.000 pasti in azienda e contribuito a salvare oltre 17 tonnellate di cibo dalla spazzatura.