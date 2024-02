A/R Andata e Racconto - Appunti di viaggio: il concorso letterario per racconti inediti

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Marcel Proust

A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio

Una Giuria d'eccezione

La partnership Gruppo Fs con Salone Internazionale del Libro

Ilcome esplorazione di luoghi, culture, popoli, città. Ma anche come percorso di conoscenza di sé e di esperienza dell’altro. Il viaggio come svago, divertimento e occasione di riconquista della propria libertà, ma anche come sfida e superamento dei propri limiti. Il viaggioe il viaggio; il viaggio con gli occhi e il corpo, ma anche quello con il cuore e con la mente. Il viaggio, che gradualmente ci avvicina alla meta e favorisce incontri, e dolcemente ci introduce nelle stazioni ferroviarie , dove nuovi mondi e realtà ci accolgono.Ci sono tanti modi di viaggiare e di raccontare le proprie esperienze di viaggio. Per stimolare la scrittura attorno a questo tema che, sin dall’antichità e dal mito di Ulisse, affascina l’essere umano ha preso il via la, organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con il Gruppo FS Italiane . Dedicato alla letteratura di viaggio sostenibile , il concorso dal titolo "" è dedicato a racconti inediti di scrittori e scrittrici esordienti dai 18 anni in su che non abbiamo mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria. Saranno ammessi racconti inediti con una lunghezza compresa tra le 15.000 battute (spazi inclusi) e le 20.000 battute (spazi inclusi) che abbiano comenei suoi molteplici significati e sfumature. La partecipazione è gratuita e la consegna del racconto deve avvenire seguendo le indicazioni presenti nel regolamento entro e non oltre leUna prima commissione tecnica, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, selezionerà unafinalisti che passeranno quindi alla giuria finale. Questa, composta da 8 tra scrittori e scrittrici e da un rappresentante del Gruppo FS, selezionerà i. I 25 lavori saranno infatti letti e valutati da scrittrici e scrittori che, nei loro romanzi e saggi, hanno saputo raccontare tutte le sfumature del viaggio, da quello reale e sperimentato in prima persona a quello immaginato, dai viaggi nella storia a quelli realizzati da protagonisti del passato - recente o antico - dai viaggi dedicati alla conoscenza del sé e alla scoperta dell’altro a quelli intrapresi per ripercorrere le vicende famigliari. A far parte dellasono stati chiamati: Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo. Ladei tre racconti vincitori si terrà durante Il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio 2023. Le tre opere verranno pubblicate insieme ai racconti degli autori e autrici che fanno parte della giuria finale, inedita da una casa editrice italiana. Tutti i 25 finalisti riceveranno invece una carta regalo Trenitalia.L’iniziativa vede il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, impegnato con un prestigioso partner culturale, quale Il Salone Internazionale del Libro, per promuovere e sostenere, anche attraverso la filiera del libro, lain un’ottica di inclusività e di accessibilità . È una vocazione naturale per un’azienda come il Gruppo FS Italiane, radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale italiano e protagonista dello sviluppo del Paese. Il concorso, in linea con lo spirito del Salone del Libro, mira inoltre ache ogni viaggiatrice e viaggiatore porta con sé nel corso delle proprie personali esperienze di viaggio, reali o immaginate, stimolando giovani e adulti a esprimerla attraverso la scrittura. Per maggiori info: link al bando