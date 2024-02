Aborto libero e sicuro: le donne italiane in piazza per rivendicare il diritto all'autodeterminazione

Voci dal passato, grida nel presente, rivendicazioni per il futuro

Le manifestazioni di Non una di meno

. Anzi, "aborto sicuro?". O, ancora, "aborto, sicura?". Perché in Italia, oggi, 28 settembre, in occasione della giornata internazionale dell'aborto sicuro, è più che mai lecito chiedersi se interrompere volontariamente la gravidanza sia una procedura sicura, tutelata oltre che dalla forma - in questo caso una legge, la famosa 194 del 1978 - anche nella pratica. E poi, ancora, noi donne, siamo certe di voler ricorrere alla procedura, proprio in questo momento storico in cui i nostri diritti riproduttivi sembrano - o sono? - messi in discussione, non solo all'estero ma anche in Italia? Sì, lo siamo. Ora più che mai è fondamentale far valere le richieste, le libertà, le scelte delle donne . Perché prima di noi c'è chi ha lottato, pagando anche con la vita, per far sì che noi le ottenessimo.: madri, sorelle, nonne, zie che hanno permesso alle loro figlie, alle loro nipoti, di avere la. Di dire: "Non voglio essere madre" o "Non voglio ancora diventare mamma".Voci che arrivano dal passato, voci che risuonano da mesi, spaventate da un'escalation di annunci, di minacce più o meno velate e concrete a un diritto, appunto quello all'interruzione volontaria di gravidanza, voci che grideranno ancora all'unisono dalle piazze italiane questo pomeriggio, guidate dall'associazione. "Siamo furiosə perché in tutto il mondo non è possibile abortire in sicurezza e ciò significa. In Italia la legge 194, che disciplina l'accesso all'aborto, permette l'obiezione di coscienza del personale medico, che nel nostro Paese arriva. I consultori pubblici sono stati progressivamente ridotti, dagli anni 70 ad oggi: sono adesso molto meno di un consultorio ogni 20.000 abitanti. Non si investe sull'educazione sessuale e all'affettività e sulla contraccezione gratuita. Quando decidiamo di abortire, siamo stigmatizzatə e colpevolizzatə e il percorso per acccedere all'IVG diventa più difficile. Rivendichiamo con forza che non ci pentiamo di aver abortito e che continueremo a farlo" scrivono le militanti sui social, invitando la mobilitazione femminile. Perché se incitare alla "guerra santa" dell'utero è dannoso, soprattutto prima di vedere se e come, in caso, le cose cambieranno con il nuovo corso politico, non è giusto nemmeno rimanere in silenzio, ma è necessario rivendicare quello che già ci spetta e che spesso è invece tolto.A Roma la manifestazione di Non una di meno si svolgerà alle 17.30 in piazza Esquilino. ", vogliamo diritti e garanzie, vogliamo molto più di 194. Vogliamo gli obiettori fuori dai consultori e ospedali pubblici. Vogliamo il, al welfare e al reddito per" scrivono le militanti che hanno intitolato l'iniziativa "" per "l'aborto libero, sicuro e gratuito". Le militanti sottolineano: "Non giudichiamo lacome una vittoria delle donne, il suo curriculum politico parla chiaro, questa è l'ennesima beffa in un Paese che odia le donne e non ne garantisce autodeterminazione e autonomia". "Nella giornata mondiale per l'aborto libero - concludono - Non una di meno torna in piazza, con le sorelle iraniane nel cuore, perché nazionalismo e fondamentalismo hanno la stessa matrice oppressiva e patriarcale. La loro lotta è la nostra lotta!".Intanto già dalla mattinata di fronte ad alcune scuole della periferia romana le studentesse hanno manifestato per rivendicare il diritto "all'aborto sicuro, libero e gratuito", in particolare sono scesi in piazza i collettivi del liceo Argan e dell'Istituto Rossellini con il sostegno dell'Osa (Opposizione studentesca d'Alternativa). "Oggi abbiamo lanciato un grido di rabbia a partire da un tema per noi centrale come il diritto all'aborto sicuro e gratuito - sottolineano - soprattutto per quelle ragazze che non possono permettersi cure mediche private e sono destinate ad una vita di sfruttamento, a partire dalla mancanza di possibilità di indipendenza economica. Contro la destra che avanza e le ipocrisie del centrosinistra - concludono - si alza". Studentesse, militanti, giovani, donne, ragazze, lesbiche, trangender, etero, non binarie. Storie, esistenze, vite. Chiamate a scendere in piazza in primis per se stess3: "Vogliamo, vogliamo che l'attenzione alla vita sia attenzione all' autodeterminazione per tutte le persone ".