Abusi sui minori, Paris Hilton: “Il silenzio non guarisce”

Ha raccontato dopo anni di doloroso silenzio il trauma che avrebbe subito da adolescente in un collegio dello Utah. E ora Paris Hilton non si ferma, ma si schiera in prima linea a sostegno dei minori vittime di abusi.

Lunedì 16 dicembre l’ereditiera e imprenditrice, 42 anni, ha condiviso via Instagram una lettera aperta rivolta ai membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, chiedendo loro di dare priorità all'approvazione della legge “Stop Institutional Child Abuse” prima della pausa natalizia. “Per la maggior parte della mia vita ho portato con me un dolore profondo e segreto”, ha scritto Hilton, che è mamma di due bambini.

Il racconto degli abusi: “Per anni ho portato il peso del trauma”

“Pensavo che se fossi rimasta in silenzio, se lo avessi seppellito abbastanza, forse avrei potuto convincermi che non era successo. Ma il silenzio non guarisce, protegge solo le persone che hanno causato il danno. Parlare è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma anche la più potente. Da adolescente, sono stata mandata in strutture di trattamento residenziale per giovani, dove ho subito abusi che nessun bambino dovrebbe mai sperimentare”, ha continuato.

“Sono stata trattenuta fisicamente, abusata sessualmente, isolata, sottoposta a una cura eccessiva e privata della mia dignità. Mi è stato detto che non contavo nulla, che ero io il problema e che nessuno mi avrebbe creduto se avessi parlato, nemmeno la mia famiglia. Per anni ho vissuto con il peso di quel trauma, gli incubi, la vergogna. Solo quando ho trovato la mia voce ho cominciato a guarire”. “A tutti i membri del Parlamento – ha invitato –. Pensate ai bambini che non possono parlare da soli. Contano su di voi. Trasformiamo il dolore in uno scopo e proteggiamo i più vulnerabili tra noi”.

Nell'agosto del 2020, Paris Hilton aveva raccontato che gli 11 mesi trascorsi alla Provo Canyon School erano stati una “tortura continua”. I genitori Rick e Kathy l’avevano mandata in collegio, allora diciassettenne, a causa degli anni di eccessi trascorsi in precedenza. Qui, sostiene la 42enne, il personale la maltrattava dicendole “cose terribili” ed era “fisicamente violento”, atteggiamento tenuto per far sì che gli allievi fossero “troppo spaventati per disobbedire”. L’imprenditrice ha rivelato nella sua lettera aperta che sostenere il cambiamento è stata “l'esperienza più impegnativa e gratificante” della sua vita. Ha anche ricordato di aver incontrato altri “coraggiosi sopravvissuti” durante il suo percorso.

L’invito ad approvare la legge contro gli abusi sui minori

Hilton ha dichiarato che l'approvazione “all'unanimità” della legge “Stop Institutional Child Abuse Act”, avvenuta mercoledì 11 dicembre dopo anni di pressioni, è stato “uno dei momenti più belli della mia vita”. “È stata la prova che quando si ascoltano i sopravvissuti e si mette da parte la politica, possiamo creare un cambiamento reale e significativo”, ha continuato la star. “Ma questo viaggio non è finito. Non posso festeggiare finché questa legge non diventerà legge, e ora tocca alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti finire ciò che il Senato ha iniziato”. “Ho sempre creduto nella possibilità di trasformare il dolore in uno scopo, di creare qualcosa di buono da qualcosa di oscuro. I sopravvissuti come me hanno portato avanti questa battaglia per troppo tempo. Ora vi chiedo di portarla a termine. Facciamo in modo che questo sia un momento di cui il nostro Paese possa essere orgoglioso - un momento in cui scegliamo di proteggere i più vulnerabili tra noi”.

La 42enne ha subito abusi e maltrattamenti quando a 17 anni era in un college privato

Un portavoce della star ha rivelato alla ABC News che, dall'ottobre 2021, ogni sei-dieci mesi si reca a Washington nel tentativo di convincere il Congresso a riformare le strutture di trattamento residenziale per i giovani. “Non smetterò di lottare finché non ci sarà un cambiamento”, ha dichiarato l'attrice. “Questa è la mia missione di sempre e credo davvero che sia il mio vero scopo nella vita. Non smetterò di lottare per questi bambini e di essere una voce per loro”.