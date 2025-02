Caso Ferragnez? In un mondo di Fabrizio Corona, c’è bisogno di più Achille Lauro

“Io credo che in questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Fortunatamente vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e sognatori. Non seguo il resto. Non avrei dovuto dirlo, ma si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è molto diverso”. In un mondo di Fabrizio Corona, noi vorremmo più Achille Lauro. A meno che non siate stati su un eremo nell’ultima settimana, sapete di certo di cosa stiamo parlando: delle vicende private, raccontate in modo sgraziato e, sì, a tratti violento, di personaggi pubblici ma non solo.

Achille Lauro

Riassumiamo per i più distratti. Fabrizio Corona, nel suo nuovo format Falsissimo, ha proposto un approfondimento con tanto di chat e conversazioni telefoniche private incentrato sulle infedeltà di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni. Promettendo per la prossima puntata di fare lo stesso con l’ex consorte del rapper in gara a Sanremo, che si è permessa di commentare con alcune storie il contenuto delle rivelazioni di Corona. Il quale, siccome non perdona, ora ha preso lei di mira.

Mauro Corona, Achille Lauro, Chiara Ferragni e Fedez

Il problema è che non si è trattato solo di gossip. Senza voler fare i puritani, di amori clandestini e tradimenti dei vip si è sempre parlato e sempre di parlerà. Si chiama cronaca rosa perché chiamarla “i fatti di letto degli altri” non aveva lo stesso appeal. Ma, come hanno fatto notare alcuni giornalisti, tra cui Selvaggia Lucarelli, l’operazione-verità di Corona, che tratta mariti e mogli fedifraghe come se fossero criminali incalliti e racconta le loro debolezze e bugie come se stesse svelando segreti di Stato, non è solo gossip, va oltre.

Lasciamo stare il danno fatto a due bambini che probabilmente già ora saranno presi in giro per la pochezza dei racconti sui (e dei) loro genitori. In questa storia ci sono anche persone non famose, che non hanno costruito una carriera sul racconto 24 ore su 24 online della propria vita (o dell’immagine della propria vita che volevano trasmettere) che si vedono sbattute sui social, sui giornali, in televisione. Persone che vedono la propria voce al telefono registrata e poi pubblicata su internet molto presumibilmente senza consenso. Parliamo della ragazza che avrebbe avuto una relazione con Fedez, la stessa costretta a un tentativo di consegna del Tapiro d’oro senza averne colpa. Ma anche di Chiara Ferragni.

Pur ammettendo che Chiara Ferragni dovrebbe essere abituata anche ai risvolti negativi della notorietà, è accettabile la minaccia di essere sbugiardata con notizie, vere o presunte non importa, sulla propria infedeltà con l’Achille Lauro di cui sopra? Il cantante romano ha usato un’espressione forte, violenza. Di certo il format di Corona non è amico delle donne: pochi giorni fa, presentando il suo libro, ha testualmente dichiarato che il bello di avere una trasmissione su internet è che "su YouTube puoi dire cicciona, tr**a e nessuno ti censura”. Ma basti pensare allo spazio dedicato ad Alessandro Basciano, intervistato dopo essere stato denunciato per stalking dalla sua ex Sophie Codegoni. Uno spazio che è servito, ma non stupisce, a ridimensionare non solo le presunte colpe di Basciano ma soprattutto a ribaltare la narrativa sulle mancanze di Codegoni.

È, questa, la nuova cifra del gossip in Italia? Corona è un genio della comunicazione come molti dicono? No, Fabrizio Corona sta facendo quel che fa perché non si dà limiti, umani e professionali: si permette di dire di tutto, senza regole, senza scrupoli. È facile fare notizia, se vale tutto. Ma le conseguenze rischiano di essere pesantissime.