Adozioni e matrimoni gay, arriva la svolta in Slovenia: "In sei mesi la legge"

Grande salto in avanti in materia di diritti Lgbt+ per Slovenia e Grecia. Partiamo dadove dopo una lunga e sofferta battaglia è stato, unitamente alleÈ quanto ha stabilito la, che con un verdetto,in fatto di unioni etero e omosessuali. Passi in avanti anche per, il cui primo ministrosta portando avanti una campagna con l'obiettivo dinati con caratteristiche sessuali non identificabili con il tradizionale binarismo di genere. Già considerate pratiche non necessarie in campo medico e condannate dalle Nazioni Unite.". A stabilirlo è proprio la Corte costituzionale slovena, segnando una svolta decisiva dopo il duro colpo inflitto alla comunità Lgbt+ nel 2015 con l'abrogazione via referendum della legge che regolava l'istituto della famiglia e che ammetteva anche i matrimoni gay e l'adozione per le coppie omosessuali. La Corte ha deciso altresì che due partner dello stesso sesso che vivono in unione coniugale possano adottare bambini alle stesse condizioni delle coppie eterosessuali. L'Alta Corte - pronunciatasi su due ricorsi distinti - ha dato sei mesi di tempo al legislatore per attuare la nuova norma e eliminare le discriminazioni al riguardo. Per quanto riguarda l’adozione, "- affermaper raggiungere il massimo beneficio per il bambino", che va perseguito valutando caso per caso. L'esclusione della considerazione di partner omosessuali "non può essere interpretata come una misura che migliorerebbe la possibilità di una decisione che porti al massimo beneficio del bambino". Come riportano i media locali, non si tratterebbe ancora dima solo diI legislatori saranno chiamati a votare entrola proposta di vietare le. In questo modo lasi unirebbe ae ad una manciata di Stati che già le proibiscono per legge. Non sarebbe l'unica battaglia vinta dal fronte per i: dallesono legalmente riconosciute; mentre ilfu l'anno del. Tuttavia, i più grandi cambiamenti sono arrivati al momento dell'insediamento del primo ministro, che fin dal primo momento si è speso per combattere le discriminazioni e per potenziare i diritti della comunità lgbt+, in un paese a larga maggioranza conservatore. "Le ingiustizie e l'omofobia purtroppo tutt'ora persistono, ma dobbiamo eliminarle definitivamente - afferma- Mi impegno a non lasciare nessuno da solo in questa".