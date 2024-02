Amber Heard rompe il silenzio dopo il verdetto: "Non biasimo la scelta dei giudici"

"Non biasimo i giudici, ma il trattamento nei miei confronti sui social non è equo"

La risposta agli attacchi sui mass media

Johnny Depp torna a suonare e annuncia il concerto in Italia

Dovrà risarcire l'ex marito , Johnny Depp, di una cifra enorme, che non possiede. È stata vittima di un odio spropositato sul web e sui social per settimane, nonostante le accuse portate in tribunale fossero vere. La sua storia, la loro vicenda giudiziaria è stata resa uno spettacolo mediatico degno di una soap opera . Ma nonostante tutto, nel suo cuore, non c'è rabbia o voglia di vendicarsi su chi ha preso quella decisione. Certo ricorrerà in appello contro la decisione dei giudici eppure Amber Heard non "biasima" la giuria per essersi schierata con DeppL'attrice 36enne ha rilasciatoper diffamazione contro l'ex marito, parlando in esclusiva con Savannah Guthrie di NBC News in un'anteprima pubblicata lunedì 13 giugno. Sia lei che Depp sono stati ritenuti responsabili di diffamazione in due cause l'una contro l'altro. La giuria, tuttavia, ha assegnato all'artista 59enne, star della saga "Pirati dei Caraibi" un risarcimento decisamente maggiore: di parla infatti di, contro inei confronti della donna.La texana, che aveva accusato Depp di numerose violenze nei suoi confronti, ha detto alla giornalista di aver compreso la scelta dei giudici. "", ha detto. ". È un attore fantastico", sottolinea. La Heard ha aggiunto che non le "interessa cosa si pensa di me o quali giudizi si vogliono dare su ciò che è accaduto nella privacy della mia casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse". "Non pretendo che la persona media sappia queste cose – prosegue –,". Tuttavia, pur riconoscendo come valida la scelta dei togati, non accetta invece il clima che si è venuto a creare ora nei suoi confronti: "Anche chi è sicuro che io meriti tutto questo odio e questo accanimento, anche se pensa che io stia mentendo, non può guardarmi negli occhi e dirmi che pensa che. Non potete dirmi che pensate che sia stata equa"."Il team legale di Johnny Depp per giorni dopo il verdetto ha riempito i giornali con numerose dichiarazioni e interviste in televisione, e lo stesso Depp ha fatto lo stesso sui social media", ha detto un portavoce della Heard in una dichiarazione alla CNN. "La signora Heard intendeva semplicemente rispondere a quello che hanno fatto con aggressività la scorsa settimana; lo ha fatto esprimendo i suoi pensieri e i suoi sentimenti, cosa che non le è stato permesso di fare sul banco dei testimoni".Johnny Depp, che già durante il processo era apparso ad un concerto a Sheffield con l'amico e collega, annuncia, in uscita il 15 luglio prima di un attesissimoinsieme che. Il disco, registrato negli ultimi tre anni, includerà anche due brani inediti scritti dalla star di Hollywood, "Sad motherfuckin’ parade" e "This is a song for Miss Hedy Lamarr". Beck, in merito al nuovo progetto, ha dichiarato: "Quando Johnny e io abbiamo iniziato a suonare insieme, si sono riaccessi in noi il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Abbiamo scherzato su comeè diventato anche il titolo dell'album".