Annie Ernaux, chi è la scrittrice francese Nobel per la Letteratura 2022. "Aborto matrice della libertà delle donne"

Chi è Annie Ernaux

“L’evento”, un tema più che mai attuale

La scrittura come indagine sociale

“Per ile l’con cui ha svelato le radici, le rimozioni e i limiti collettivi della memoria personale”. Con questa motivazione il premio per laè andato a(82 anni), scrittrice e insegnante francese. "Lotterò fino al mio ultimo respiro affinché le donne possano scegliere: la contraccezione e il diritto all'aborto sono un diritto fondamentale,": lo ha detto la neo premiata, esprimendosi nella sede dell'editore Gallimard a Parigi. Con la scelta dell’- un po’ a sorpresa visto che i favoriti erano lo scrittore francese Michel Houellebecq e Salman Rushdie, l’autore dei “Versi satanici”, aggredito lo scorso 12 agosto al festival letterario di Chautauqua, a New York – la Francia conquista il suo. Il precedente Nobel assegnato a un autore francese era quello del 2014 vinto da Patrick Modiano; prima ancora nel 2008 era stato assegnato Jean-Marie Gustave Le Clézio. La Francia è così il paese che ha ottenuti più Nobel letterari nei 121 anni di storia del premio.Annie Ernaux, nata a Lillebonne inil 1° settembre 1940, è figlia della, con i suoi genitori che gestiscono un’attività di famiglia, un locale metà bar, metà bottega. Ragazza studiosa e motivata, ottiene la laurea all’e ottiene l'abilitazione all'insegnamento iniziando la sua carriera di insegnante di, evento che le consente il passaggio sociale all'universo ‘borghese’: un’esperienza che inciderà profondamente sulla sua scrittura e sul suo impegno sociale e politico.Negli anni Sessanta si sposa e si separa dopo pochi anni. Il suoinizia in coincidenza con la sua militanza politica femminista. Nel 1974 pubblica il suo primo romanzo, “” (Gallimard), tradotto in italiano con il titolo “Gli armadi vuoti” da Rizzoli nel 1996. Nel 1984, con il quarto romanzo “”, in italiano “Il posto”, vince il prestigioso Prix Renaudot. Attraverso le sue opere, Ernaux raccontae avvenimenti accaduti nella sua vita, come ne “”, libro pubblicato nel 2000, che racconta un suo aborto clandestino nella Francia anni Sessanta quando per tale reato si rischiava la prigione. Dal romanzo è stato tratto l'diretto da Audrey Diwan e Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021.Il libro “L’evento” di Annie Ernaux racconta la storia di una ragazza (la stessa scrittrice) chein un mondo che non le riconosce questo diritto. “Se non andassi fino in fondo a riferire questa esperienza contribuirei a oscurare laschierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo” sono le parole della scrittrice. Dopo essere stata insignita del premio, dalla sede parigina dell'editore Gallimard ha parlato, tra l'altro, della situazione politica italiana, con l'avvento al potere del partito di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia); la scrittrice ha criticato l'estrema destra che "nella storia non è mai stata favorevole alle donne".L'evento", il romanzo sull'aborto clandestino di Annie ErnauxSiamo a Rouen in Francia, nell’: una studentessa di ventitré anni aspetta da più di una settimana che le venga il ciclo. La vita intorno continua e pressa perché anche lei faccia lo stesso: laattende di essere scritta, al cinema danno sempre qualcosa di nuovo e triste, a teatro l’ultima pièce di Sartre chiama a raccolta le amiche, c’è un biglietto, gratis, anche per lei. Peccato che lei non possa andare avanti come tutto il resto perché c’è una realtà nuova che le cresce dentro la. Nel commento del dottore che conclude la sbrigativa visita in cui si proclama il verdetto c’è tutta la ferocia di un mondo che non può e non vuole comprendere: “I figli dell’amore sono sempre belli”. La risposta è un’unica, lapidaria annotazione sul diario della studentessa: “”. Dal momento della scoperta, Ernaux ‘costringe’ il lettore a passare del tempo con questa ragazza e, col procedere dei giorni e delle pagine, a diventare lei, avvertendo la stessanella ricerca di qualcuno che possadalla gravidanza. Nel corso del romanzo emerge tutta la solitudine della ragazza e l’indifferenza dello studente che l’ha messa incinta e, più in generale, della società. Infatti, per la protagonista che non vuole un figlio l’unica possibilità di esercitare il diritto su se stessa è farlo di corsa, di nascosto, soffrendo e rischiando di morire . La scrittrice ha intrecciato attorno all’evento una serie di questioni che costringono a mettere in discussione l’effettività delleottenute nel mondo moderno. “Che la clandestinità di chi ha vissuto quest’esperienza dell’aborto appartenga al passatovalido per lasciarla sepolta. Tanto più che il paradosso di una legge giusta è quello di obbligare a tacere le vittime di un tempo” sono le parole del premio Nobel.Arnaux è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, la sua opera è stata consacrata dall’editore Gallimard, che ne ha raccolto gliin un unico volume nella prestigiosa collana “”. Nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell’autobiografia, trasformando ilin acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettori e studenti.Tra i suoi romanzi più importanti, pubblicati in Italia dall’editore romano “L'Orma” ci sono “Gli anni” (Premio Strega Europeo 2016), “L’altra figlia”, “Memoria di ragazza”, “Una donna” (vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019), “La vergogna, “L’evento” e “La donna gelata”. Ilin Italia sarà pubblicato “”, uscito quest’anno in Francia. Ernaux, inoltre, presenterà inil suo primo film, “Les Années Super 8”, realizzato con video di famiglia girati con il marito,alle 20 al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna.