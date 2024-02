Bonus psicologo, come richiederlo. Perché un voucher da 600 euro è necessario (ma non basta)

Bonus psicologo, come funziona e come richiederlo

Come (e quando) presentare la domanda

A chi spetta il voucher da 600 euro

Bonus psicologo, perché è necessario (ma perché non basta)

#LindaLauraSabbadini #Istat Giovani da 14 a 19 anni soffrono calo delle relazioni amicali, insoddisfazione per tempo libero, crollo fruizione culturale. Basso livello di competenze dei ragazzi. Si ferma crescita giovani 30-34 anni con titoli terziari. #RapportoBes pic.twitter.com/vkx2a6oumG — Istat (@istat_it) April 21, 2022

Al momento non si conosce la data di, ma il ministro della Saluteha promesso che "è ormai". Il voucher fino a 600 euro con cui gli italiani potranno pagarsista dunque per arrivare. A illustrare i dettagli della misura -- è stato lo stesso ministro Speranza, che ha risposto in Senato a una interrogazione della senatrice Pd Caterina Biti."Il bonus psicologo va nella direzione giusta, ma non potrà sicuramente bastare", ha sottolineato a Palazzo Madama il ministro della Salute Speranza. La salute mentale , infatti, "è un tema cruciale che non può essere affrontato solamente con la logica dei bonus", ha aggiunto. Secondo le anticipazioni del ministro, il bonus psicologo potrà essere richiesto su, a cui spetterà poi il versamento dei pagamenti della prestazione agli psicologi che si sono resi disponibili. Per i cittadini italiani che richiederanno il bonus fino a un massimo di 600 euro,. I richiedenti potranno liberamente scegliere il professionista a cui rivolgersi, tra coloro che hanno aderito all'iniziativa.Le modalità di presentazione della domanda per accedere al bonus, l'entità del voucher e quanto partirà la misura saranno stabiliti da, tra il ministero della Salute e quello dell'Economia. Il testo del decreto è stato inviato al Mef lo scorso 14 aprile e il ministro Speranza adesso spera che possa essere varato nei prossimi giorni: "Non appena arriverà il concerto, ci auguriamo che questo possa arrivare, procederemo alla firma e finalmente il decreto attuativo sarà approvato e si potrà partire", ha spiegato il ministro della Salute Speranza a Palazzo Madama.Il bonus psicologo è stato inserito a febbraio nel. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno dato via libera a uno stanziamento di, di cui 10 serviranno a rafforzare le strutture esistenti e gli altri 10 milioni saranno destinati esclusivamente all'erogazione dei voucher. Ogni bonus avrà un valore massimo di 600 euro e sarà parametrato alle diverseal fine di sostenere le persone con reddito più basso. Sarà escluso dal bonus chi ha un. Il contributo punta a sostenere le spese fino a, presupponendo che la tariffa minima delle sedute si aggiri intorno ai 50 euro l'una. Le sedute si svolgeranno presso gli specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti che hanno aderito all'iniziativa.Come ha dichiarato lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, "il bonus psicologo va nella direzione giusta, ma non potrà essere affrontato solamente con la logica dei bonus". E in effetti è così. Perché se è risultata necessaria una misura di sostegno alla salute mentale dei cittadini italiani, che arrivano da due anni di pandemia e dalla guerra in corso in Ucraina , un voucher non potrà sicuramente risolvere i problemi legati allo stress e ai disagi che tanti stanno vivendo. Ed è stata l'a confermare le difficoltà psicologiche degli italiani, giovani in primis. Secondo il report Benessere equo e sostenibile (BES) pubblicato il 21 aprile 2022, negli ultimi due anni la percentuale di adolescenti insoddisfatti e con un basso punteggio di salute mentale è raddoppiata. Se infattieranodel totale,risultano essere. Il presidente dell'Istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, ha spiegato: "Circatra i 14 e i 19 anni si dichiarano insoddisfatti della propria vita e si trovano allo stesso tempo in una condizione di scarso benessere psicologico. Gli stessi fenomeni di- ha spiegato Blangiardo - sono manifestazioni estreme di una sofferenza e di una irrequietezza diffuse e forse non transitorie".