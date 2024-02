Canada, le ragazzine scout cambiano nome da Brownies ad Embers. Nel segno dell'inclusione

📣 Our new branch name is EMBERS! 🔥 Embers are full of potential and when they work together, they can ignite a powerful flame! With this new name, we’re showing girls that what they say matters, and that Girl Guides is a place for everyone to belong. https://t.co/hXSPTW5muu pic.twitter.com/BJnb1zNFne — Girl Guides of Canada (@girlguidesofcan) January 11, 2023

"Cambiare il nome nel segno dell'inclusività"

Jill Zelmanovits, CEO di Girl Guides of Canada, ha spiegato il motivo di questa modifica: "Non si tratta solo di un nome o della sua origine. Si tratta del fatto che le ragazze sperimentavano il luogo in cui possono essere semplicemente se stesse, accrescere la propria fiducia ed esplorare i propri talenti e interessi. Nonostante il cambio di nome, l'organizzazione manterrà lo stesso la promessa di 'agire per un mondo migliore'. Questo è qualcosa di cui non potrò essere più orgoglioso di far parte". CEO di Girl Guides of Canada, ha spiegato il motivo di questa modifica: "Non si tratta solo di un nome o della sua origine. Si tratta del fatto che le ragazze sperimentavano il razzismo e sentivano di non essere le benvenute in 'Girl Guides'. Abbiamo ascoltato molti membri attuali ed ex e persino membri esterni che hanno capito il motivo che ci ha portato verso questo cambiamento. Negli ultimi due mesi, le famiglie si sono iscritte a Girl Guides per la prima volta perché cambiare questo nome significa che l'organizzazione è più inclusiva per le loro figlie". E poi lancia un messaggio: "Con il nuovo nome, speriamo che ancora più ragazze vedano questo gruppo come un, accrescere la propria fiducia ed esplorare i propri talenti e interessi. Nonostante il cambio di nome, l'organizzazione manterrà lo stesso la promessa di ''. Questo è qualcosa di cui non potrò essere più orgoglioso di far parte".

La storia delle Brownies

Un cambiamento epocale. In Canada , lehanno deciso di abbandonare il loro nome storicoper sostituirlo in. Alla base della loro decisione ci sarebbe il fatto di un potenziale danneggiamento verso ie leDa adesso in poi lesaranno chiamate, nome scelto con l'aiuto di alcuni scout adulti. Il cambiamento è avvenuto perché il primo nome risultava offensivo per alcuni membri: "Questo era un nome che le ha fatte sentire estremamente a disagio, con prese in giro verso le minoranze e c'è stato un aumento dei commenti razzisti . Ostacoli che avevano impedito alle ragazze di unirsi". E ancora: "Alcune non vogliono far parte di questo gruppo a causa del nome. Altre hanno deciso di ritardare addirittura l'adesione", ha detto l'organizzazione. Le truppe didovrebbero iniziare a usare immediatamente il nome Embers con materiali aggiornati e uniforme adeguate.Lesono la sezione dell'organizzazioneper le ragazze di età compresa tra sette e dieci anni. Originariamente chiamate Rosebuds,furono organizzate per la prima volta da Lord Baden-Powell nel 1914, per completare la gamma di fasce d'età per le ragazze nello. Sono state gestite come il gruppo più giovane da Agnes Baden-Powell, la sorella minore di Lord Baden-Powell. Nel 1918 sua moglie, Lady Olave Baden-Powell, assunse la loro gestione. Il loro nome deriva dalla storia "" di Juliana Horatia Ewing, scritta nel 1870. Facendo un salto in avanti, nel novembre 2022, le Guide in Canada hanno annunciato che entro gennaio 2023 avrebbero rinominato questo livello di scouting poiché consideratoPromessa quindi mantenuta visto che in una recente intervista le ragazze scout avevano dichiarato: "Siamo concentrate a realizzare questo impegno e attualmente stiamo valutando tutti gli aspetti del nostro programma per garantire l'allineamento con questo obiettivo".