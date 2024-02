Carriera alias all'Istituto europeo di design: lo IED punta sull'inclusione scolastica

L'impegno inclusivo

La carriera alias

Le altre misure per studenti e studentesse

Mai più discriminazioni, mai più mortificazioni. Basta con le barriere , di tutti i tipi. Adesso si può. Perché ogni studente e ogni studentessa inche frequenta l’, in tutte le sue sedi in Italia potrà ora contare sul l’attivazione della carriera alias , tassello fondamentale che esprime l’impegno dell’Istituto rivolto ai suoi studenti transgender e gender non conformino (GNC), cominciando dall’ascolto delle loro esperienze ed esigenze.L’di IED come scuola (di moda, design, lifestyle, marketing) e come azienda comincia fin dalla sua fondazione, dunque accogliente per natura tra pari opportunità e rispetto delle diversità. "Design e progetto esistono se si nutrono con ascolto, apertura, curiosità e accettazione della diversità. Una scuola è un luogo per sua natura accogliente e questi sono valori che sin dalla nascita sono alla base del modello formativo dell’Istituto Europeo di Design - dice Riccardo Balbo, direttore accademico gruppo IED -. Oggi vogliamo dare evidenza ad unche è parte del nostro Dna: l’attivazione della carriera alias per i nostri studenti è una tappa importante nel percorso di attenzione al tema dell’inclusione, un percorso che in IED è iniziato nel 1966, nel giorno stesso in cui la nostra storia è iniziata”.La carriera alias permette allo studente che ha intrapreso o intende intraprendere un percorso di transizione di genere o che si identifichi in un genere diverso da quello riportato sui documenti anagrafici, di chiedere l’assegnazione die ricevere documenti di riconoscimento per uso interno alla scuola indicanti il. La carriera alias vale anche per questioni legate alla sicurezza personale di coloro che abbiano la necessità di utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. In entrambi i casi IED provvederà alla predisposizione e al rilascio di un nuovo tesserino e di un nuovo account per tutte le attività specifiche interne. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella contenente i dati anagrafici della persona richiedente e resterà, salve eventuali richieste della persona interessata.Non basta: i prossimi passi saranno infatti orientati ad allargare a tutta la community IED la possibilità di attivare l’identità alias. Alcune tappe fondamentali nel percorso avviato: in tutte le sedi italiane dal 2018 è attivo unoa disposizione di studenti, dipendenti e docenti che offre supporto psicologico, integrazione religiosa e culturale, coaching, oltre che affiancamento nel percorso di scoperta e consapevolezza identitaria. Nel giugno 2019, con l’adesione al network di, che riunisce le aziende impegnate per contrastare ogni forma di violenza sulle donne e promuovere una cultura fondata sul rispetto, IED dichiara il suo impegno. Nel 2021, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono state collocate sei panchine rosse nelle sedi italiane del Gruppo come presa di posizione contro la violenza di genere. Azioni che confermano cheper IED e per la sua comunità e quindi come tale deve essere tutelato e salvaguardato. A queste azioni si aggiungono strumenti, procedure e supporto per superare i limiti oggettivi dati da disabilità, DSA (Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento) e dalle barriere architettoniche. L’apertura del, la cui mission sarà quella di coordinare queste attività, salvaguardando le differenze individuali che naturalmente una comunità genera, sarà una nuova tappa che naturalmente porterà a riunire in un unico ufficio il supporto personale e procedurale rivolto all’intera community