Claudio Lippi: "Basta gay in Rai". E scoppia la polemica

Lippi fuori dalla Rai

Le reazioni del mondo politico

”: Claudio Lippi con queste parole sta alzando un vero e proprio polverone mediatico. Il conduttore televisivo, 78 anni, in una lunga intervista a “La Stampa” racconta il suo punto di vista sulla tv di Stato. E non risparmia frecciatine al veleno tanto che Viale Mazzini interviene e prende le distanze.“Cinque anni fa sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni mi chiesero una mano: volevano avere un parere, unosulla Rai, da chi la tv la conosce” racconta il conduttore che alla richiesta rispose che “che ci vuole il sorriso. La Rai deve entrare nelle case degli italiani dicendo ‘buonasera’. Con leggerezza e intelligenza,”. Il presentatore e cantante, in tema di propaganda, parla di Fabio Fazio che ha recentemente chiuso l’esperienza sulla tv pubblica con “ Che tempo che fa ”, passando a La Nove.“Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro., dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai... Fazio è stato un farabutto: avevano già pronto un contratto milionario con Discovery” sostiene Lippi. La loro tv, come quella di Lucia Annunziata, sarebbe per l'ex presentatore de "Il pranzo è servito" “propaganda, ‘kultura’. L'intervista alla ministra Roccella ? Cattiva, aggressiva. Non è Rai quella”.Secondo il presentatore “serve Giorgia (Meloni, ndr) è una ‘popolana di Garbatella’. Ha vinto le elezioni parlando agli italiani e alle italiane. Serve quel linguaggio lì”.Alladella tv pubblica mancano pochi giorni, ma Claudio Lippi, nell'intervista a "La Stampa" parla di “un programma, in prima serata su Raiuno, lo vorrei chiamare ‘’”. Si tratterebbe di un programma dedicato alle cause condominiali: quanto tempo, denaro e bile costano. "Forse è meglio risolverle con un aperitivo fra condomini, no?" dice. E, poi, accenna anche a "Ieri, oggi", un vecchio format che parla di televisione, con spezzoni d'archivio".Secondo lui “all'interno della tv di Stato. "Finora non è andata così” sostiene. E spara a zero. “Casalino, per esempio, si crede un grande ufficio stampa?, il direttore che per fortuna non c'è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out . Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”. Le forti dichiarazioni, ovviamente, non sono passate inosservate. E da Viale Mazzini, subito, vengonodal conduttore.“Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sonodella Rai e dei propri dirigenti" dichiara una nota di Viale Mazzini. E aggiunge: "Pertanto èqualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.Tra i primi a replicare alle parole del conduttore, è, leader di Azione. “‘Basta con i gay in tv’ è una frase che a nessuna persona con una ‘voce pubblica’ verrebbe in mente di pronunciare. Il fatto che questo figuroa farlo in Italia dimostra che c'è un enorme lavoro culturale da fare” scrive su Twitter.“Le esternazioni riportate su ‘La Stampa’e si commentano da sole” commenta la senatrice, esponente M5S in commissione di vigilanza Rai . E aggiunge: “Bene ha fatto la tv di Stato ad escludere ogni tipo di collaborazione con il conduttore. Il servizio pubblico non può dare spazio a personaggi che non si vergognano di esprimerealla dignità e alla reputazione di singole persone e di intere comunità”. "interrompere la collaborazione: le affermazioni non sono compatibili con la deontologia professionale e il codice etico dell'azienda" commenta via Twitter, componente del cda di Viale Mazzini.