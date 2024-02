Clinica convenzionata rifiuta il ricovero di un paziente perché "senza fissa dimora e analfabeta"

La replica della clinica convenzionata

Unarifiuta un paziente “perché senza fissa dimora e analfabeta”. Succede a Palermo. A denunciare il fatto è la Fp Cgil Palermo, che parla di “” e chiede al presidente della Regione, Renato Schifani, di avviare un'indagine - ci sarà un'ispezione dell'assessorato competente - per accertare i fatti “perché violazioni così gravi di rango costituzionale non debbano più succedere”. La vicenda riguarda un clochard con un femore rotto a causa di un incidente automobilistico, che era stato trasportato aldel Policlinico di Palermo dove è rimasto per alcune ore in barella. Terminate le visite il medico ha disposto ilprima di sottoporlo a un intervento chirurgico. Il posto in ospedale però non c’è ma grazie a un giro di telefonate, come previsto dal sistema, si trova disponibilità alla. Che prima accetta il paziente e poi lo rimanda indietro con questa motivazione: “In atto non è possibile ricoverare il paziente nella nostra struttura in quanto risulta analfabeta , senza parenti e dimora”.Il risultato è che l’uomo senza fissa dimora ha trascorso ore e ore in ambulanza, portato da un posto all’altro – alla fine infatti è stato trasportato nuovamente al pronto soccorso del Policlinico – senza però ricevere ledel caso. “Il risultato finale è che un paziente, un cittadino, è stato, nei giusti tempi e presso l'unità operativa più adeguata alla sua condizione clinica” tuona ancora la Fp Cgil Palermo, con il segretario generale, il segretario medici e dirigenti Ssne la responsabile aziendale medici dell’Aoup “P. Giaccone”, per i quali l'episodio è “una spia delle, che favorisce le esternalizzazioni, la privatizzazione e la sistematica demolizione del servizio sanitario nazionale , i cui principi di universalità, uguaglianza ed equità vengono così barbaramente umiliati”. Sul caso interviene, direttore facente funzioni dell’unità operativa di Ortopedia del Policlinico che spiega che in un primo momento l’uomo è stato ricoverato nell’unità operativa di Geriatria diretta dal professore Mario Barbagallo e appena si sono liberati i letti, il paziente è stato portato in ortopedia. “Questa vicenda dovrebbe indurre a realizzare concretamentetra le strutture del servizio pubblico e quelle convenzionate per assicurare cure tempestive ai pazienti. Nel caso in questione, ossia la frattura del femore, secondo le linee guida, i pazienti dovrebbero essere” dice Camarda.Sulla vicenda arriva, tramite una nota, anche la versione della clinica convenzionata. “La direzione delladi Palermo - si legge in una nota - precisa che secondo le normative vigenti può prestare le cure a pazienti che siano in grado di poter dare il loroalle cure, diversamente da quanto è tenuta a garantire una area di emergenza pubblica che dovendo prestare istituzionalmente le prime cure può derogare a ciò per il bene del paziente. Nel caso di pazienti non collaboranti si richiede almeno l'assenso del”. La clinica spiega, poi, che “il trasferimento è stato frutto della consueta collaborazione tra le aree di emergenza cittadine e la casa di cura, che ha contatonel corso del 2022, anche in sintonia ad un protocollo che prevede procedure particolareggiate per tali trasporti a tutela dei pazienti e della loro sicurezza”.Sul rifiuto al ricovero, la clinica dice che “le condizioni di coscienza del paziente, lache potessero sostituirsi nella espressione dell'indispensabile consenso alle cure, la sua condizione sociale, avrebbero necessitato dell'attivazione dei servizi sociali, che vista l'ora dell'arrivo dello stesso nel tardo pomeriggio non sarebbero stati rintracciabili”. Nella nota, la direzione della casa di cura sottolinea che “sin dalle prime ore del mattino ha preso contatti con il reparto di medicina del Policlinico ove il paziente era ospitato dichiarandosi disponibile al ricovero in ore diurne al fine di attivare le purtroppo necessariee fornire la meritata assistenza al paziente che dovendo essere sottoposto a un intervento chirurgico si importante ma non vitale, prima del suo ingresso in sala operatoria avrebbe dovuto seguire delle procedure medico legali anche per mezzo di un tutore purtroppo necessarie. Da quanto appreso però anche presso lo stesso reparto il paziente avrebbe avutoa prestare il consenso al trasferimento e pertanto nostro malgrado non è stato più possibile ricoverarlo”. La struttura, conclude nella replica, “ha comunque attivato unaal fine di stabilire se vi siano state incongruenze o inesattezze procedurali nei comportamenti tenuti dal proprio personale e nella loro rappresentazione per iscritto”.