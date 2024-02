Coppie omogenitoriali, Firenze riconosce il figlio di due mamme

A Firenze tutti devono avere gli stessi diritti. Oggi ho firmato il riconoscimento dello status di genitore a Carolina e Alessia. A loro il mio abbraccio e quello della nostra città. Buona vita! ❤️ pic.twitter.com/wu68MUEFrf — Dario Nardella (@DarioNardella) July 7, 2023

Firenze contro il Governo

Riconoscimenti, precedenti e interventi delle procure

Anche Firenze torna a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali . “ Ho firmato a Palazzo Vecchio il riconoscimento delloa Carolina e Alessia, per il piccolo Dario di tre mesi” annuncia Dario Nardella , sindaco di Firenze, via Twitter.E, svelando di aver tenuto in braccio il bimbo, ammette: “Questa cosa mi ha particolarmente emozionato anche perché anni fa avevamo, ormai grande”. Così, alla vigilia del Toscana Pride – in programma l’8 luglio nel capoluogo toscano – il primo cittadino mette una firma importante sull’atto di nascita, andando contro le direttive del governo Meloni. “Abbiamo voluto fare questo gesto, così come avevamo annunciato con altri sindaci, perché riteniamo che i bambini di una coppia, in questo caso di due donne,” spiega Nardella.Poi aggiunge: “Non si capisce perché la donna che si è unita civilmente, a Firenze, con la madre non possa riconoscere il bambino”. Con la scelta, quindi, “e soprattutto un po' di gioia e serenità alle due donne” prosegue il primo cittadino di Firenze.Detto questo Nardella fa un ragionamento politico, puntando il dito contro il Parlamento “colpevole di un lassismo e di una indifferenza verso tantissimi casi” come questo “di bambini figli di coppie unite dalle”. Dopo la circolare “del ministero dell'Interno, Firenzela registrazione. Ora abbiamo deciso di riprendere e la mia prima firma è stata proprio quella per il piccolo Dario” spiega ancora il sindaco. Così “Firenze dà il benvenuto al Pride, che mi auguro porti qui migliaia e migliaia di persone” conclude Nardella ricordando che il Comune, che ha dato il patrocinio alla manifestazione, “ci sarà con una propria delegazione”.Il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, quindi, continua a tenere banco. Con sempre più sindaci che continuano (o comunque) riprendono a trascrivere gli atti di nascita mentre le procure d’Italia vogliono annullare tali atti. Se oggi Nardella ha messo la firma, nelle ore scorse il sindaco di Verona,, ha incontrato coppie e figli dell’associazione “ Famiglie Arcobaleno ”. E davanti a loro si è detto “pronto a gestire le istanze che dovessero arrivare, valutando le diverse situazioni”.Nell’occasione anche il primo cittadino scaligero ha parlato di “” e di “priorità di tutelare i diritti dei bambini e delle bambine, che dovranno essere trascritti o registrati con la maggiore tutela possibile”. Tra gli altri sindaci che già hanno ‘sfidato’ il governo, ricordiamo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri , che un mese fa aveva proceduto alla trascrizione deidi figli di due mamme. Ma anche il sindaco di Milano, Beppe Sala , che poi però si è visto arrivare lo stop dal prefetto di Milano Renato Saccone.Anche la procura di Padova, la settimana passata, ha impugnato 33 gli atti di nascita , registrati dal sindaco, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Un’azione che non scalfisce le politiche dell’amministrazione. “Come sindaco, ben lontano dal farne una questione ideologica o di parte, ho il dovere di tutelare anzitutto gli” le parole di Giordani. Tra gli altri primi cittadini ‘disobbedienti’ anche la sindaca Claudia Ferrari del comune di Sarmato, nel Piacentino. A fine giugno ha registrato la piccola Ginevra, una bimba nata all’interno di, che ha già un altro bambino.