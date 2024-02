Dolomiti, arriva la Ztl per ridurre l'inquinamento e gli effetti sugli ecosistemi montani

Il progetto in funzione dei Giochi Olimpici invernali del 2026

ridurre le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei dell'Agenda 2030 per la tutela ambientale e la conservazione delle risorse naturali e nell'ottica di promozione continua della mobilità sostenibile. La previsione è di avviare il monitoraggio dal 2024, arrivando alla piena funzionalità durante le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. L'obiettivo è chiaro, limitare la congestione di mezzi e promuovere la mobilità green.

Il test effettuato sul Lago di Braies

La Ztl 'multa' anche lePer fronteggiaresempre crescenti i ministeri delle Infrastrutture e dell'Innovazione tecnologica hanno firmato un protocollo d'intesa con le province di Belluno, Trento e Bolzano in merito agli accessi sui passi montani. Il progetto si chiamae partirà con una sperimentazione sui valichi del. Già dalla prossima estate all'inizio dei tornanti dei quattro passi verranno appostiche permetteranno il monitoraggio dei passaggi di auto e in moto, e non si esclude di estendere la misura ad altri passi alpini delle tre province.Il presidente della Regione Veneto,, ha spiegato: "Il Gruppo del Sella è uno dei gruppi dolomitici più importanti per richiamo turistico sia estivo sia sciistico. Avere un monitoraggio che parte dalla georeferenziazione dei livelli di traffico è una cosa che ancora mai nessuno ha fatto. Significa avere flussi ben codificati, valutare le potenzialità di parcheggi scambiatori finalizzati al massimo sfruttamento di un’intermodalità che comprenda nel progetto di mobilità ogni possibilità dal il trasporto pubblico fino agli impianti di risalita. È un lavoro importante che si rivelerà un vero plus in funzione dei. Per quell’appuntamento mondiale che vedrà protagoniste le Dolomiti, infatti, dobbiamo presentarci con modelli innovativi”.Il progetto “” si divide in sei azioni: regolamentazione del traffico con sistema digitale; creazione e digitalizzazione di aree di parcheggio di interscambio; rafforzamento del trasporto pubblico locale; incentivazione degli impianti di risalita; incentivazione della mobilità attiva; miglioramento della qualità della vita e dell’esperienza turistica. A supporto della progetto è stato anche il, in corso da oltre un anno. Le rilevazioni hanno evidenziato che che ogni 10 mezzi che salgono o scendono,da una valle all’altra o relativi alle attività commerciali, 70 vetture appartengono invece ai turisti. Molti di questi non sono stanziali, ma di transito giornaliero, quindi con ricadute economiche marginali sul territorio. L'altra grande novità riguarda la misura dinella zona del Lago di Braies, in Alto Adige. Qui in alta stagione arrivano circa 13mila persone al giorno. Così l’amministrazione comunale ha deciso di limitare il transito alle, ponendo il limite deglinel parcheggio più vicino. Limitazione che non riguarda chi si muove a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico. Questa profonda riorganizzazione della mobilità intorno alsarà uno degli interventi che porteranno l’area dolomitica a diventare un modello europeo diin un’area di montagna sotto tutela dell’Unesco.