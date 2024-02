È morta Sacheen Littlefeather, l'attrice e attivista Apache che rifiutò l'Oscar a Marlon Brando

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

Il rifiuto di Marlon Brando e gli insulti all'attivista

, l'attivista e attrice nativa americana che – come è noto –per "Il Padrino", èdomenica 2 ottobre all'età di 75 anni, come ha annunciato l'Academy of Motion Pictures.(questo il suo nome Apache) era malata di cancro al seno . L'Hollywood Reporter riporta una dichiarazione del suo agente, in cui si legge che è morta a mezzogiorno di domenica nella sua casa a Novato, nella California settentrionale,Brando vinse l'Oscar come miglior attore nel 1973 per il suo ruolo nel "Padrino", ma non partecipò alla cerimonia, protestando. Fu Sacheen Littlefeather a partecipare simbolicamente all'evento per suo conto, e a salire sul palco degli Academy per compiere un gesto simbolico ma clamoroso. In rappresentanza del divoe tenne un breve discorso in cui spiegava che il gesto di rifiuto dell'attore era dovuto, di fatto, al "trattamento riservato oggi agli Indiani d'America dall'industria cinematografica... e in televisione, nelle repliche dei film".

Chi era Sacheen Littlefeather

All'epoca 26enne, la giovane attivista e attrice Littlefeather, fu; anni dopo ha raccontato che l'attore John Wayne dovette essere trattenuto dagli addetti alla sicurezza dietro le quinte per non aggredirla. Altri personaggi nel backstage si limitarono invece a compiere gesti offensivi nei suoi confronti. Dopo la cerimonia fudi Hollywood. Ad agosto, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si ècon Piccola Piuma per il trattamento che le è stato riservato: "Le violenze che ha subito a causa di questa dichiarazione erano. Il peso emotivo che hai vissuto e il costo per la sua carriera nel nostro settore sono. Per troppo tempo il coraggio che ha dimostrato non è stato riconosciuto. Per questo, le porgiamo le nostre più profonde scuse e la nostra sincera ammirazione". La 75enne, in quell'occasione ha risposto dicendo: "Noi indiani siamo persone molto pazienti...Dobbiamo mantenere sempre il nostro senso dell'umorismo".In un'intervista al Guardian lo scorso anno la donna ha raccontato la sua. Nata nel 1946, figlia di un padre Apache e Yaqui e di una madre bianca, entrambi cone incapaci di crescerla. Fu portata via dai genitori all'età di tre anni e; da piccola ricorda di aver colpito il padre con una scopa per impedirgli di picchiare la madre: "Credo che sia stato allora che sono diventata davvero". A 17 anni, dopo la morte del padre, Littlefeather ha iniziato a visitare le riserve in Arizona. "Con gli altri indiani di città ho avuto una vera e propria svolta, tornando alle nostre tradizioni, al nostro patrimonio. Gli anziani che provenivano da diverse riserve insegnavano a noi giovani come. È stato meraviglioso". A vent'anni, lavorava in una stazione radio di San Francisco, dirigeva un comitato locale per le buone azioni nei confronti dei nativi americani e studiava la rappresentazione in tv, al cinema e nello sport. Quando sentì Marlon Brando parlare dei diritti dei nativi americani, gli scrisse una lettera; mesi dopo lui le telefonò e divennero buoni amici.Nella stessa intervista, Littlefeather - ormai anziana - ha spiegato di essere "" a causa di un tumore al seno. "Sono stata sottoposta a chemioterapia per diverso tempo e ad antibiotici quotidiani. Di conseguenza, la mia memoria non è più buona come un tempo", dichiarava. "Sono sempre molto stanca perché (curare) il cancro: le TAC, le risonanze magnetiche, le analisi di laboratorio, le visite mediche, la chemioterapia, i medici che controllano le malattie infettive, ecc. Se siete pigri, non dovete candidarvi per il cancro". Parlando della, ha detto: "Vado in un altro posto. Vado nel mondo dei miei antenati.. Mi sono guadagnatastessa".