Eleonora, con sindrome di Down, si laurea con tesi sulle "libere guerriere"

Libere di... Vivere

Nella vita gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci diamo noi stessi. Lo dimostra, artista di 35 anni con sindrome di Down originaria di Porto Recanati, che fa parte del progetto Libere di… Vivere , e che si èquesta mattina, 14 aprile 2023, in Scienze della Formazione dei beni culturali e del turismo all’Università di Macerata, con votazione 101. I docenti, la sua famiglia e i membri della Fondazione di cui la giovane e talentuosa Libera guerriera fa parte hanno ascoltato con attenzione la discussione della sua tesi sulla violenza economica di genere, dal titolo "". Un progetto di studi ambizioso, portato avanti con dedizione senza dimenticare mai la sua passione per l'arte e la pittura nello specifico, sempre supportata dalla famiglia e dall'associazione."Complimenti ad Eleonora per l’importante traguardo che raggiunge oggi - dichiara la-, impegno e determinazione sono le basi più solide per raggiungere ogni obiettivo nella vita. Spero di poter conoscere presto Eleonora che, oltre ad essere una bravissima studentessa, ad impegnarsi per i diritti delle donne, per l’ emancipazione femminile e l’inclusione è anche un'artista talentuosa e inoltre ha già progetti molto ambiziosi per il suo futuro".Ai complimenti, la ministra, aggiunge i ringraziamenti alla fondazione e alla sua ideatrice, che è anche membro del Comitato Scientifico di Luce!: "Sono certa che grazie alle sue capacità, e al supporto di una rete familiare e amicale così robusta, della quale fanno parte anche Claudia Segre Global Thinking Foundation , potràe realizzare tutti i suoi sogni".Il progetto Libere di… Vivere è nato nel 2020 come una mostra-rassegna itinerante per divulgare la parità di genere e l’inclusione sociale attraverso i fumetti, nonché come primo metodo didattico ibrido italiano di educazione civica e finanziaria. L'iniziativa è stata l'oggetto della tesi di laurea di Eleonora Caliri, diventando quindi il fulcro di un percorso accademico che fa dell’e dell’i suoi principi cardine. L'artista 35enne se n'è fatta portavoce privilegiata, rendendo il tutto ancora più speciale: la sua è infatti una storia di straordinaria resilienza e forza d’animo, che affonda le basi in una personale determinazione, coadiuvata da un impeccabile supporto familiare e dall’incontro con Global Thinking Foundation. Inserita nella "", spazio dedicato a giovani artiste under 35 che ne rispecchiano i valori, Caliri è stata tra le prime firme ufficiali a portare i suoi quadri da Perugia a Parigi, in un percorso virtuoso di eguaglianza e consapevolezza.Il suo è un talento brillante e spiccato, fatto di, che la rendono una perfetta "libera guerriera", da oggi con un titolo in più: quello di dottoressa triennale, un traguardo affatto scontato per lei e per le persone che convivono con una disabilità o una condizione che, agli occhi della società odierna, le rendono ancora svantaggiate rispetto ai cosiddetti 'normodotati'. Figuriamoci poi se si tratta di artiste che, come dimostrano i dati, sono ancora sottopagate e sottorappresentate.“Questo è solo un passatempo – sottolinea il padre di Eleonora sulla sua passione per la pittura –. Il suo sogno è di, e magari di aprire una bar che faccia anche da galleria d’arte ". Ed è Eleonora stessa a spiegare che "il mondo che vorrei è un, nel quali mi piacerebbe vivere e dove la rabbia che mi porto dentro per non essere compresa appieno lasci spazio alla possibilità di lavorare ed emanciparmi economicamente". "È stata è stata un’impresa non dico pesante, però molto faticosa, sicuramente dal punto di vista lavorativo ma anche perché, essendo una cosa nuova, materie nuove, di impegno ce n’è voluto molto e di pazienza da parte mia tantissima - aggiunge la mamma -. Però alla fine abbiamo raggiunto un obiettivo e sono molto”.Progettualità di inclusione sociale sono fondamentali per un dialogo costruttivo fra generazioni, come ci ricorda Claudia Segre, ideatrice del progetto "Libere di... Vivere", che sottolinea: "Questa iniziativa che parte da un programma didattico diche usa le novelle grafiche ed i fumetti per raccontaree ci permette, attraverso di queste, una condivisione di valori per una società che sa guardare al futuro anche con testimonianze delle donne di oggi che, come Eleonora, ci insegnano ogni giorno che andare oltre i propri limiti si può e che i sogni possono realizzarsi grazie alla nostra volontà”.