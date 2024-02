Elodie risponde a chi la definisce "smandrappona": "La libertà femminile mette in crisi questi uomini piccoli"

Il video del brano "Bagno a Mezzanotte"

Bellissima, sensuale, potente e generosa, visto che con questo nuovo singolo vuole aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. Ma no, quello che alcuni vedono sono solo le, di unache cerca di incantare ilcon il suo corpo più che con la sua "modestissima canzone". Parola di testata italiana che, come a suo solito, seguendo i classici cliché maschilisti quando si parla di donne, punta al sensazionalismo più bieco parlando dele soprattutto ne commenta il video. Peccato che, i tempi sono cambiati e le donne, soprattutto, si sono stufate di sottostare a questi giudizi tanto spregevoli quanto poveri di qualsiasi validità. Allasi può e si deve mettere un argine, partendo dal linguaggio che si usa, offline e online, nascosti dietro uno schermo e dietro un nome (del giornale) che ci sembra intoccabile. Ecco perché la risposta di Elodie aè perfetta: perché semplicemente non è un contrattacco o una difesa, ma una semplice constatazione: "". Una polemica che richiama un episodio simile, recentemente avvenuto: quello di, che era stata presa di mira per aver indossato le calze a rete sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo e che aveva risposto a tono al giornalista Davide Maggio , colpevole di body shaming nei suoi confronti: "Buongiorno a tutti dal Medioevo, ilcon linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere"L'ultimo singolo di Elodie si intitola “Bagno a mezzanotte” ed è firmato da Elisa con la produzione di Marz e Zef. Il, diffuso qualche giorno fa anche sui canali social dell'artista romana, in bianco e nero, è diventato subito virale entrando immediatamente a far parte di quei cult del, ovvero quello stile di danza contemporanea che, in origine, consisteva nell'imitare con gesti angolari e fluidi le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate, simboleggiate dalle copertine del noto magazine americano di moda, da cui prende il nome. I riferimenti, nel mondo della musica pop, sono evidenti: come non pensare ai video, ma Elodie richiama anche la scena cult del capolavoro del cinema "Basic Instinct", in cui Sharon Stone accavalla le gambe in una posa sensuale indimenticabile. Insomma un vero e proprio inno alla bellezza del corpo femminile, esaltato con una lingerie sensuale e con gesti che ne permettono la massima espressione. Bella, attraente, naturale: la 31enne appare completamente a suo agio e sì, l'attenzione del pubblico viene catturata dalle immagini, ma è proprio quello che cerca. Attirare sguardi e ascolti per il brano, ma non per profitto personale, bens^ per una causa molto importante.Ildi “Bagno a mezzanotte”, infatti, andrà a favore dei progetti dell'organizzazione umanitaria, che si pone come missione salvare i minori garantendo loro un futuro, in questo caso ine nei paesi confinanti. Tutti i proventi, come annunciato dalla stessa cantante, permetteranno di distribuire "cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra ". "Moltissimi di loro, tanti dei quali piccolissimi – ha detto sempre attraverso i social Elodie – stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro. La guerra, con tutto quello che porta con sé, lasceranno un segno indelebile nelle loro vite. Rimanere inermi è impossibile". Un gesto altruista che richiama anche altre azioni simili in passato, quando la cantante, ad esempio, ha contribuito ain un rifugio per animali in Puglia. Un'esaltazione del corpo femminile, della, dell'amore verso se stessa messo a servizio di: cosa si può volere di più? Ma c'è chi, nonostante il gesto ammirevole, ha invece voluto abbassarsi al giudizio sessista di chi non vede altro se non un paio di 'chiappe' che si agitano."Vai Elodie,(così evitiamo d'ascoltare la tua modestissima canzone) – Pipparoli e sgrillettone su di giri da quando è uscito il nuovo pezzo di Elodie "Bagno a Mezzanotte": nel video si vede lei in versione". Così si legge nell'articolo che il rotocalco ha sfornato orgogliosamente puntando l'attenzione non tanto sulle doti della cantante bensì sul suo corpo – e soprattutto parti 'osé' di esso – che accenderebbe gli animi del pubblico molto più del brano stesso.Un messaggio sessista e assolutamente fuori luogo. Che punta al'artista come "panterona" in grado solo di guadagnare attenzione grazie alle sue forme e assolutamenteche si sentono a proprio agio nel mostrare il proprio corpo senza dover subire 'la morale' da chi si crede in potere di giudicare a sproposito. Tanto più che, nell'articolo si legge poi: "La canzone racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l'approvazione altrui. Il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save the Children, organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i più piccoli garantendo loro un futuro, in Ucraina e nei paesi confinanti". Insomma l'autore del pezzo su Dagospia prima lancia il sasso dele poi nasconde la mano giustificando le parole con il significato del brano stesso, richiamando anche l'importante progetto a cui è legato."Volevo commentare questo articolo di Dagospia – esordisce così Elodie dalle storie sul suo account Instagram dove ha 2,6 milioni di followers –. Allora non mi sento offesa, io come ho già detto più volteche ha sempre vissuto...", spiega la 31enne, che recentemente era tornata a parlare di sé dopo la rottura con l'ex fidanzato Marracash . "Ho fatto la cubista per tantissimi anni, quindi figuriamoci sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Comunque i, a questo punto; non lo so, confusi, spaventati". Non ci va leggera Elodie, nel commentare quanto accaduto, perché se le parole non la toccano è ben consapevole che non possano però essere lasciate passare in sordina, continuando a portare avanti un atteggiamento sessista ancora fin troppo radicato nella cultura italiana. "Io so sfacciata, lo sarò sempre., cioè andiamo a prendere i video di 30 anni fa di Madonna: è normale mostrare il corpo, non c'è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi. E comunque le chiappe si vedono anche al mare.Vabbè!", conclude. E tanto basta, sipario.