Escluso dal concorso di Polizia "chi ha disturbi di identità di genere". Scoppia la polemica

: per servire lo Stato non sono ammesse vie di mezzo. Lo scorso 16 maggio è stato pubblicato ilcon cui si cercano, che però ha sollevato un polverone di polemiche: nel regolamento sull'idoneità dei candidati, infatti, sono elencate tutta una serie di problematiche e cause che portano all'esclusione diretta, tra i quali "ansia", "tic", "schizofrenia", "disturbi alimentari" e, per concludere, ", attuali o pregressi". Insomma la ricerca della propria individualità sessuale, per i futuri difensori della nostra nazione, per le forze dell'ordine, è paragonata a una malattia mentale o a un tumore. Inevitabile che il regolamento suscitasse scandalo.Qualcosa del genere era successa, qualche settimana fa, con il. In quell'occasione l'assurda richiesta era:per le aspiranti vigilesse. Questa volta invece si torna a parlare di genere, e non è certo l'ennesima provocazione della propaganda omotransfobica da parte di estremisti dell'eteronormatività o di qualche politico bigotto. Si tratta di un bando pubblico. Di quel corpo di difesa nazionale che, qualche mese fa, aveva polemizzato persino sulle mascherine Ffp2 in dotazione agli agenti , perché di un colore - il rosa - non consono al decoro della divisa. Il nuovo No! è rivolto invece alle persone in transizione di genere o che di identificano in un genere diverso da quello assegnato alla nascita: carta canta, lo si legge nel testo uscito niente meno che dal Viminale stesso.Sette pagine dettagliate di "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato". Vi si leggono le procedure da seguire per partecipare, i tempi e i requisiti richiesti. Ci sono poi elencate le prove fisiche a cui saranno sottoposti gli/le aspiranti agenti e si ricorda che, ma anche che il loro corpo deve essere 'armonioso e bello', privo di imperfezioni deturpanti o che ne compromettano la massima efficienza. Così come 'perfetta' deve essere la salute mentale e psichica, priva di turbe o malattie, priva di. Un'ultima precisazione, nell’elenco di tutte le psicopatologie che escludono in automatico i candidati dal concorso, associata a "schizofrenia, disturbi dell’umore attuali o pregressi, disturbi dissociativi attuali o pregressi, disturbi d’ansia attuali o pregressi, disturbi somatoformi, disturbi da tic, disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi, disturbi sessuali". Perché si sa, no?/assegnato alla nascita... O meglio, è, se non apertamente perlomeno implicitamente. Tanto che destò non poco scalpore la notizia, ormai datata, della, allora sovraintendente di polizia a San Donato Milanese. Ma da quel 2016 ad oggi, cosa è cambiato? Nulla, anzi, le cose appaiono peggiorate.A scoprire questo dettaglio omofobo nel bando, è stato un aspirante poliziotto, che si è imbattuto nel riferimento ed h approvato un profondo, e per questo ha deciso di rivolgersi all’avvocato Gian Maria Mosca: "Sono andato a guardare - commenta dalle pagine de La Stampa il legale -. Ho fatto gli screenshot dei link, anche a me ha molto colpito. Mi sembrain un contesto sbagliato. Perché lo pubblicano sui sito del ministero Interno?". Mosca ha quindi presentato un’istanza allae al capo della polizia, chiedendo la revoca della dicitura. "Non risulta peraltro che il– espressione di libertà fondamentale – possa essere contemplato come, alla stregua di schizofrenia, ritardo mentale o disturbi da tic (per fare solo alcuni esempi) - conclude l'avvocato -. Si aggiunga il fatto che la norma in questione richiama l’asserito 'disturbo' in questione come ostativo anche se 'pregresso'". Quindi anche se oggi una persona ha visto riconosciuta l'identità di genere scelta e non più quella assegnata sarebbe comunque da escludere perché affetta da "disturbi". Qualcosa da non credere. Assurdo! Prova provata ne è il fatto che, agente transgender e presidente di, associazione Lgbtq+ delle forze dell'ordine, è entrato nel corpo di polizia quando ancora aveva i documenti femminili. Allora aveva però ottenuto il permesso di giurare con la divisa maschile e solo a 40 anni, dopo 15 di servizio, ha avviato il suo percorso di transizione. Oggi è sovrintendente nella polizia locale di San Donato Milanese. Ed è tutt'altro che 'disturbato', ma si batte invece perché i problemi di mentalità che ancora affliggono la nostra società e soprattutto la politica, vengano finalmente curati. Come? Imparando ad accettare, ad includere gli/le altri/e senza discriminazioni.