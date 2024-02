Estate rovente: le città italiane vere isole di calore, temperature tropicali giorno e notte

I dati Istat: nel 2020 la temperatura media di 16,3°C

Le differenze tra città

. Molto caldo. Tanto che caldo che quasi non fa più notizia. Eppure, quest’estate 2022 sta trasformando le nostre città in vere e proprie pentole a pressione , con esiti disastrosi per tutti noi, costretti a sopportaresia di giorno che di notte. Il risultato è che si soffre durante le ore diurne e non si recupera durante quelle notturne, come invece solitamente capitava alle nostre latitudini. Un fenomeno non inedito, che però, come altri, da eccezione sta diventando una vera propria regola. Le nostre, grazie (si fa per dire) alla presenza di superfici in cemento, asfalto e metallo, sono insomma oramai delle vere e proprie isole di calore : accumulano gradi di giorno e li rilasciano di notte, producendo un microclima specifico che altera completamente l’equilibrio naturale . E genera sofferenza in chi vi abita.Non a caso, secondo i dati Istat elaborati da Openpolis, se lain Italia è stata pari acon 0,3°C di aumento rispetto al valore medio del decennio 2006-2015, nei i capoluoghi di provincia– ovvero quelli in cui quando le massime superano i 25°C – e le notti tropicali – quando la temperatura non scende al di sotto dei 20°C – sono stati rispettivamenterispetto al valore medio 1971-2000. L'aumento maggiore è stato registrato aed è pari a 36 giorni in più rispetto al valore medio calcolato tra 2006 e 2015. Seguono Cremona (+32), Sondrio (+21) e Caltanisetta (+19). Le uniche città in cui il dato risulta stabile sono Monza, Rieti, Ascoli Piceno e Chieti. Al contrario, le diminuzioni più ampie sono state riportate a Ancona (-31), Salerno (-30) e Arezzo (-28).Considerando solo i, asi registra l'anomalia più ampia, con 27 giorni estivi in più rispetto al valore medio calcolato tra 1971 e 2000. Seguono Trieste (+26), Milano (+18) e Torino (+16). L'unica città che registra un calo è Palermo (-9). Ilche riporta l'incremento maggiore di. Sono 21 in più rispetto al valore medio calcolato tra 2006 e 2015. Seguono Massa (+20), Catania (+19) e Napoli (+17). Il valore risulta stabile a Aosta, Bari, Belluno, Isernia, Pavia e Rieti. Le diminuzioni più ampie sono invece registrate a Padova (-17), Verona (-22) e Teramo (-29). Riguardo ai capoluoghi di regione, se l’a tendenza all’aumento delle notti tropicali risulta generalizzato,è la città che fa registrare l’anomalia maggiore, con 53 notti in più rispetto al valore climatico tra 1971 e 2000. Seguono Milano (34), Palermo (27) e Genova (26). Le crescite minori si riportano a Bari (20), Venezia (16) e Trieste (13).