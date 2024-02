Famiglie arcobaleno, le procure contro il riconoscimento dei figli

L'applicazione della circolare del Ministro dell'Interno Piantedosi

Zan, approvare legge che tuteli i figli di coppie arcobaleno

Le procure vogliono annullare il riconoscimento delle famiglie arcobaleno . Se molti sindaci italiani hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere idei figli nati da coppie che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri o da coppie di donne che abbiano fatto la fecondazione assistita all’estero, disobbedendo così al governo, alcunistanno invece alla lettera lache invita a non registrare i genitori non biologici negli atti di nascita di figli nati con queste tecniche. “La comunità Lgbtqia+ , e in special modo le famiglie arcobaleno, sono sotto attacco, lo ripetiamo ormai da tempo, ma questa volta da parole e minacce il governo è passato ai fatti” denuncia ilrendendo pubblico un fatto che sta accadendo a Padova. Qui la procura ha chiesto al Comune glidelle famiglie omogenitoriali registrati negli, allo scopo di effettuare una rettifica. “Parliamo diriconosciuti ufficialmente dal sindaco Sergio Giordani e ai quali ora lo Stato, invocando cavilli burocratici, vorrebbe negare un genitore” denuncia ancora il Circolo.Da Padova a, altro attacco alle famiglie arcobaleno . Il tribunale della città lombarda ha stabilito che dal certificato di nascita di una bambina di nove mesi dovrà essere. Il certificato che riportava i nomi di entrambe le donne come genitori era stato registrato dall’ufficio di stato civile di Bergamo lo scorso agosto dopo la nascita della bambina, che era statacon la(la procreazione assistita che si fa con la donazione esterna di gameti, in questo caso di spermatozoi). In Italia l’accesso a questa tecnica è permesso solo alle coppie eterosessuali sposate o conviventi: per questo molte coppie omosessuali e donne single che vogliono avere figli vanno a farla all’estero e chiedono poi il riconoscimento del legame di parentela in Italia.“L'applicazione della circolare del Ministro dell'Interno Piantedosi, avvenuta in un momento tutt'altro che casuale e in, rischia quindi di provocare danni irreparabili ai nuclei famigliari, costituisce un precedente gravissimo nonché una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti della nostra comunità. Al posto di tutelare bambini che hanno già 6 anni, che quindi sono inseriti a tutti gli effetti nella società italiana, il governo vuole, tra cui quello di poter disporre delle cure di una delle loro madri” tuona il presidente del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”, Mario Colamarino. E aggiunge: “L'imposizione del modello dista diventando sempre più violenta e verrà scontata sulla pelle di famiglie già costituitesi. L'attacco alle famiglie arcobaleno viola tutte le disposizioni dell'Unione Europea e porta indietro di decenni la: è arrivata l'ora di mobilitarci, per fare sentire la nostra voce e le voci di tutte le persone che in questo Paese tengono ai diritti, e schierarci contro questa persecuzione nei nostri confronti”.“La presidente della Corte Costituzionale Sciarra oggi ha ribadito la centralità di tutelare i diritti dei nati, »punti fermi sono i diritti dei minori«. Sia di monito alla politica, tutta: è tempo di approvare una legge che tuteli fin dalla nascita i figli delle famiglie arcobaleno“. Così si è espresso in merito Alessandro Zan, deputato e membro della Segreteria Nazionale del PD con delega ai diritti.