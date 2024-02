Festival di Sanremo, Francesca Michielin direttrice d'orchestra per Emma: "Siamo coraggiose"

L'anno scorso, sul palco dell'Ariston come ospite,, tra i più giovani direttori d’orchestra in Italia, aveva chiesto di essere chiamata ‘direttore’ e non ‘direttrice’. Quest'anno invece un'artista, sarà la direttrice d'orchestra per una collega e amica.Insomma, in un sodalizio che va oltre la semplice amicizia e apre all'. E si tratta inoltre di, l'una riappropriandosi dei panni di cantante dopo essere stata co-conduttrice e super ospite, l'altra in veste inedita dopo il secondo posto della scorsa edizione in coppia con Fedez. Quest'anno invece, si presenta a Sanremo nei panni di. "SI TORNA A SANREMO. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per @real_brown (Emma Marrone, ndr)! – scrive la 26enne veneta sul suo profilo Instagram – È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere". La cantautrice di Bassano del Grappa ( e super ospite della Festa di Luce! lo scorso 30 novembre ) aggiunge po, entusiasta del nuovo impegno: "Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che". Anche l'amica e collega, nonché appunto concorrente,, ha voluto commentare la news attraverso i suoi canali social e la risposta al post di Francesca non si è fatta attendere: "I love you baby! Grazie, sarà bellissimo", ha scritto sotto al post della Michielin. "Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l'orchestra per me a Sanremo non ho avuto alcuna esitazione, ho detto sì", ha dichiarato poi Emma in una nota stampa. "Condividere quel palco con un'altra artista cheè stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l'arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata – prosegue la cantante – di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora".Pochi giorni fa infatti Michielin, cantautrice, musicista, tra poche settimane direttrice d'orchestra, insomma artista a tutto tondo, ha festeggiato i suoi primi, una carriera già ricca di successi, dalla vittoria di X-Factor nel 2012 ai due secondi posti (su due partecipazioni) a Sanremo e alla performance sul palco dell'Eurovision Song Contest nel 2016. Ma il numero 10 ricorre anche per la sua compagna in questa nuova avventura, visto che esattamentecon il brano Non è l'Inferno. E chissà che questa coincidenza non porti fortuna alle due ragazze, che con Ogni volta è così, (Polydor/Universal Music Italy), brano scritto dalla Marrone insieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc, punteranno sicuramente ad emozionare il pubblico e, perché no, a raggiungere la vetta della classifica.Sta di fatto che, con questa ultima novità, Sanremo quest'anno diventa ancor di più un. Di pochi giorni fa l'annuncio, in diretta dal Tg1, delle cinque donne che affiancheranno il direttore artistico Amadeus nella conduzione delle serate: ad alternarsi sul palco dell’Ariston saranno, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer , Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per la serata finale. Cinque co-conduttrici (e non vallette!) e una direttrice d'orchestra...