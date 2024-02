Firenze, una ragazza contro l'ordinanza anti spreco: "Lavare l'auto e annaffiare l'orto non sono la stessa cosa"

Egregio Signor Sindaco ed egregio Assessore, mi chiamo Benedetta Moschitta e sono una cittadina di Firenze. Sono rimasta molto scossa dalle. Mi rendo conto della criticità del momento e comprendo benissimo la necessità di interventi rapidi ed efficaci. Ho trovato giusto varare misure di contenimento dello spreco idrico, ma ho alcuni dubbi e preoccupazioni rispetto ai divieti formulati. In particolar modo sono rimasta perplessa sulla proibizione di annaffiare con acqua potabile orti e giardini. Posto che in città non è facile reperire acqua non potabile, mi chiedo se la risposta all'emergenza siccità sia quella diche ci circonda. È davvero questo il modo per contrastare l'emergenza idrica e climatica ? Le piante , oltre ad essere esseri viventi, sonoper contrastare l'inquinamento e per mantenere più basse le temperature. La loro morte potrebbe favorire il processo di desertificazione che forse interesserà il nostro paese nel futuro. Inoltre sono rimasta colpita dal modo in cui le due ordinanze e i vari volantini di promozione sono stati scritti:(nella prima ordinanza di una superficie maggiore di 500m2, nella seconda di qualsiasi dimensione) sono state messe al primo posto, al pari di altri utilizzi dell'acqua potabile come (per esempio) il(nella prima ordinanza) e il(nella seconda ordinanza). Temo che questa comunanza possa essere motivo di fraintesi per la cittadinanza: non è forse più importante per la nostra comunità (e non solo) preservare la vita di orti e giardini piuttosto che mantenere pulita la propria autovettura? E in vista di un possibile peggioramento della situazione climatica, non potrebbe essere salvifico porre invece l'accento sulla? Noi Essere Umani siamo interconnessi con l'ambiente naturale che ci circonda, senza le piante non c'è vita, e l'estate difficile che stiamo vivendo può essere l'occasione giusta per diffondere questo messaggio. La comunità, infatti, si sta rendendo conto di qualistiamo correndo se non cambiamo i comportamenti collettivi, quindi quale momento migliore per sensibilizzarla sulle soluzioni che dobbiamo mettere in campo per il futuro? Una cosa credo si possa e si debba dire alla comunità: nessuna soluzione può prevedere il sacrificio delle piante, che senza dubbio garantiscono la nostra. Grazie per il vostro tempo, Un caro saluto, Benedetta Moschitta