Giappone, approvata la pillola abortiva: più diritti per le donne

Lasarà disponibile alla vendita in: per la prima volta nella storia il ministero della Salute nipponico ha infatti dato il via libera ad un farmaco utilizzato per interrompere le gravidanze nella fase iniziale.Nel Paese l'aborto è legale, in base a una legge del 1948, con alcuni limiti (per fare un paragone, in Italia è invece possibile solo fino alla dodicesima settimana). Secondo la norma per le donne coniugate è necessario il consenso del marito per procedere, ma spesso i medici per paura di incorrere in sanzioni si rifiutano di praticarlo anche a quelle non sposate, se non ricevono prima l'autorizzazione da quello che si suppone sia il padre (anche in caso di violenza sessuale).e in sicurezza, quindi, è molto, e finora, comunque, l'unica opzione era l'operazione chirurgica. Tuttavia il rischio che le cittadine facciano ricorso a cliniche clandestine o a aborti 'fai-da-te' senza il consenso del partner è molto alto.Venerdì 28 aprile i funzionari del ministero hanno comunicato ai dirigenti sanitari di aver approvato il farmaco prodotto da Linepharma, il Mefeego Pack. L'azienda farmaceutica britannica ha presentato nel dicembre 2021 la domanda di approvazione al governo giapponese per il suo prodotto, una base di mifepristone (nel nostro Paese è noto con il nome RU486) che blocca un ormone necessario allo sviluppo della gravidanza, e misoprostolo. I due farmaci vanno assuntil'uno dall’altro. Un farmaco simile è disponibile in molti Paesi, tra cui la Francia, che ha approvato l'utilizzo della pillola abortiva per la prima volta nel 1988, il Regno Unito, dov'è legale dal 1990, e gli Stati Uniti , dove è disponibile dal 2000. Nelle ultime settimane il mifepristone è stato al centro di unaproprio negli Usa, dove la Corte Suprema ha temporaneamente preservato l'accesso al farmaco ampiamente utilizzato, congelando le sentenze dei tribunali di grado inferiore che ne avrebbero vietato o fortemente limitato la disponibilità.Il via libera al medicinale per interrompere le gravidanzenel Paese del Sol Levante segue l'approvazione di una commissione ministeriale, come richiesto a lungo da parte di associazioniL'emittente nazionale NHK ha dichiarato che il prezzo complessivo del Mefeego Pack e di un consulto medico (obbligatorio per la prescrizione) sarebbe di circaGli aborti, infatti, non sono coperti dall'assicurazione sanitaria pubblica e le procedure chirurgiche possono arrivare a costare tra i 100.000 e i 200.000 yen. Per questo gli attivisti locali non si accontentano e spingono ora per un migliore accesso alla. La contraccezione d'emergenza non può essere acquistata in Giappone senza l'approvazione di un medico ed è anche l'unico medicinale che deve essere preso davanti a un farmacista, per evitare che venga venduto sul mercato nero.