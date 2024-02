Giornata dell’Albinismo, le storie di Ava, Xueli, Joy: "Quando il colore della pelle non è un limite"

Segni particolari: bellissima.è albina. Fin da piccola ha conquistato il mondo della moda per la sua bellezza, in quanto ha qualcosa che la distingue dal resto delle ragazze: i suoi familiari sono neri, lei è candidamente bianca, in quanto albina. Le sue caratteristiche uniche e diverse non solo non le sono state di ostacolo, ma hanno finito per richiamare l’attenzione del mondo della moda e fare di lei un’affermata modella negli States e non solo.Ava non è l’unica:è stata abbandonata in un orfanotrofio in Cina perché albina, oggi, a 17 anni, è una top che ha posato anche per Vogue Italia. “Alcuni bambini, come me, sono stati abbandonati, altri sono stati rinchiusi o se andavano a scuola i loro capelli venivano tinti di nero”, ha raccontato, specificando che, all’epoca della sua nascita in Cina, vigeva la politica del figlio unico. “Ma in alcuni paesi dell’Africa vengono braccati, i loro arti possono essere tagliati o possono essere uccisi. Gli stregoni usano le loro ossa per produrre medicinali poiché le persone credono che possano curare le malattie, ma ovviamente questo non è vero, queste credenze sono miti. Sono fortunata di essere stata solo abbandonata”, le sue parole.Quando aveva 3 anni, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata adottata dalla sua attuale famiglia, che l’ha portata con sé nei Paesi Bassi, dove vive tutt’ora. Grazie ad una conoscenza della madre, a 11 anni si è approcciata nel mondo della moda. “Mia mamma era in contatto con una stilista originaria di Hong Kong. Ha un figlio con un labbro leporino e ha deciso che voleva disegnare abiti molto eleganti per lui in modo che le persone non si limitassero a fissargli la bocca”, ricorda Xueli. “Ha definito la campagna ‘’ (imperfezioni perfette) e mi ha chiesto se volevo partecipare alla sua sfilata di moda a Hong Kong. È stata un’esperienza straordinaria”.Dopo aver fatto un servizio fotografico a Londra per Brock Elbank, ha pubblicato gli scatti su Instagram e le sue foto hanno raggiunto l’agenzia di modelle Zebedee Talent, che l’ha voluta con sé per rappresentare la disabilità nella moda. “Una delle foto che Brock mi ha scattato è stata pubblicata nell’edizione di giugno 2019 diAll’epoca, non sapevo quanto fosse una rivista importante e mi ci è voluto un po’ per capire perché la gente ne fosse così entusiasta”. “Nella moda, avere un aspetto diverso è una benedizione, non una maledizione e mi offre una piattaforma per aumentare la consapevolezza sull’albinismo”. Xueli ha solo tra l’otto e il dieci per cento di vista.Il 18 dicembre 2014, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 69/170, proclamando il 13 giugno la Giornata Internazionale dell’Albinismo . L’Albinismo è un disturbo congenito ereditario che si manifesta con l’assenza o la riduzione della melanina nella pelle, nei capelli o negli occhi. La patologia è prevalente nell’Africa sub-sahariana, in particolare a causa delle unioni tra consanguinei. In Tanzania un abitante su 1400 è albino, mentre in Zimbabwe uno su 1000. Gli atti discriminatori e violenti contro gli albini si manifestano proprio in quei paesi in cui la maggioranza della popolazione è di colore.Alla base di tali violenze, c’è. In alcuni paesi africani, come la Tanzania e il Malawi, le parti del corpo degli albini vengono utilizzate per riti magici perché si pensa che i loro organi possano portare fortuna. In alcuni villaggi africani, alcune parti del corpo degli albini vengono vendute anche per 500 euro e la pelle viene commercializzata sul mercato nero a prezzi altissimi, tra i 1500 e i 7000 euro. Le bambine, spesso, vengono stuprate perché si crede che possano guarire gli uomini malati di Aids. Durante le elezioni in Tanzania nell’ottobre del 2015, si sono verificati massicci, di cui gli stregoni usavano i corpi (o parti di essi) per dei riti magici a cui si sottoponevano anche molti politici.Già nel 2013, il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU aveva adottato una Risoluzione richiamando l’attenzione sulla diffusione degli attacchi contro gli albini. Inoltre, il 10 aprile 2015, con la Risoluzione A/HRC/RES/28/6, adottata senza votazione, il Consiglio ha istituito per un periodo di tre anni il mandato di un Esperto Indipendente sul diritto delle persone albine di godere dei Diritti Umani. Nel giugno 2015 è stata eletta a ricoprire questa carica Ikponwosa Ero. Nel marzo 2016, a Ginevra, l’Unicri di concerto con Ikponwosa Ero ha organizzato un gruppo di discussione sulle cause degli. “Nell’ultimo decennio,con lo scopo di utilizzare parti del loro corpo per riti magici” ha affermato l’esperta. Durante l’evento è stato anche mostrato un estratto dal film “Jolibeau’s travel”, il quale mostra le relazioni tra l’albinismo e la stregoneria raccontando la storia di un ragazzo albino scappato dal Camerun per salvarsi. Di recente, Amnesty International ha lanciato una campagna per sensibilizzare il governo del Malawi verso i brutali attacchi avvenuti contro gli albini nel paese. Il Presidente del Malawi, nel marzo del 2015, aveva condannato l’ondata di attacchi, sollecitando le forze dell’ordine a intervenire per non lasciare impuniti i responsabili.Tuttavia, fino ad ora, secondo Amnesty International, le azioni delle autorità sono state molto deboli e inefficaci, a dimostrazione del fatto che ciò che va combattuto, in primo luogo, è la superstizione legata a tali attacchi. Diverse Ong hanno organizzato eventi in tutto il mondo in occasione della Giornata Internazionale dell’Albinismo, ed è incoraggiante il fatto che molti abbiano luogo in paesi africani come Togo, Benin, Camerun, Congo, Ghana, Kenya e Nigeria. In Francia, presso il Quartier Generale dell’UNESCO verrà proiettato un documentario seguito da un dibattito. Inoltre, diversi specialisti di oftalmologia, dermatologia e genetica, terranno un seminario sul tema. In Benin, l’ONG Divine Connexion Worldwide ha organizzato una Conferenza con organi istituzionali e operatori sociali Al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, ilha organizzato un evento con diverse ONG ed esperti di albinismo che terranno una conferenza e mostreranno dei video sul tema. Sono state anche invitate persone affette dalla patologia che condivideranno le loro esperienze di vita. In Italia, dal 2008 è attiva l’associazione di promozione sociale, presieduta da Elisa Tronconi e formata da un gruppo di volontari coinvolti nelle problematiche dell’albinismo.Dagli abusi sessuali alla laurea: la storia di Joy Ehikioya , nigeriana, discriminata perché albina è stata raccontata daLa giovane si è appena laureata in in, un particolare indirizzo, con lezioni completamente in inglese, del corso di giurisprudenza offerto, nel quale Joy è entrata grazie aldell’istituto Trentino: un’iniziativa che garantisce ai migranti vitto e alloggio, oltre la possibilità di frequentare un corso a scelta.La storia di Joy è fatta diLa ragazza infatti è, unache nel suo paese d’origine, la Nigeria,: “La mia famiglia cercava diperché gli albini, in Nigeria, sono”. Infatti Joy, fin dalla sua infanzia, ha dovuto sopportare bullismo, minacce e violenza costringendola più volte a cambiare abitudini, routine e addirittura città. Nel gennaio 2016, l’episodio che le ha completamente: “Erano le 6.30, e mi stavo preparando per uscire. L’orario era stato scelto appositamente per trovare meno persone possibili sulmio cammino dandomi la possibilità di rientrare a casa prima che tutti uscissero per andare a lavorare. Andavo a correre e cercavo di non allontanarmi troppo per poter tornare a casa qualora. Mentre camminavo a due isolati da casa, due uomini mi hanno. Non sono più riuscita ad opporre resistenza e sono svenuta”. Al suo risveglio, Joy si ritrovacon due uomini intorno: “Albina, per piacere, fai che la tua testa ci porti molto denaro. Fai che per noi non ci sia sofferenza per il resto della vita” intonavano a modo di canto i due. Una volta terminato il rito, i suoi aguzzini l’hanno: “Ho sperato in una morte naturale. Sono riuscita a fuggire dopo due giorni scappando da una finestra rotta. Sono arrivata in Libia nel bagagliaio di un auto e qui uno degli uomini che mi aveva comprata si è pentito e mi ha condotto in spiaggia per salire su un barcone diretto per l’Italia”. Da quel momento, con l’ingresso nel programma di accoglienza dell’Università di Trento, è iniziato undella vita di Joy che con una forza fuori dal comune ha saputo riprendere in mano la sua vita.