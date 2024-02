Giovanni Allevi, dopo il mieloma arriva la morte di sua sorella Maria Stella

Mieloma: la melodica romantica contro la malattia

"Non ho mai amato la vita come in questo momento"

Le prove per il compositore Giovanni Allevi sembrano non finire mai. Dopo aver annunciato suidi essere affetto da un mieloma , si trova ora davanti a una nuova prova da superare:nella sua casa diper quello che sembra essere stato unCirca un mese fa,aveva rivelato di essere affetto da un mieloma. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare une a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco." Nei giorni scorsi, invece, aveva raccontato l’nata proprio dalla diagnosi della malattia: "Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le, secondo un procedimento matematico già usato daEbbene,Il primo giorno di ricovero ho iniziato a scrivere un brano perispirato da quella melodia. Mi sono entusiasmato all’idea che la composizione del brano avrebbe accompagnato tutto il tempo della terapia, come fosse un diario di emozioni fatto solo di note, e quando la mia battaglia sarebbe finita, avrei celebrato la vittoria sulla malattia dirigendo 'con un grande solista al Violoncello.""La composizione mi sta assorbendo giorno e notte. È puraSento già di dedicare questo brano a tutte le persone, a queiche stanno soffrendo per la, nella speranza che possano riconoscersi nelle sue note, e possano ricevere da esse la forza di condurre la. Nonostante il dolore, non ho maicome in questo momento!" Per il momento Giovanni Allevi tace, mentre tutti i suoi 'guerrieri luminosi' attendono notizie.