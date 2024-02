I cartelloni pubblicitari diventano un rifugio per i senzatetto: ecco i "City Life Billboard"

L'alloggio diritto fondamentale

Adgli. Non è una trovata – appunto – pubblicitaria, bensì un primop progetto concreto di solidarietà ideato dalla rivista tedesca Hinz&Kunzt con l'agenzia Philipp und Keuntje (PUK). Si chiama, è una sorta diper le persone senza fissa dimora ed è stato costruito insieme a Ultra OOH Berlin e Mediaplus.La trovata è tanto semplice quanto geniale: la superficie che fa da, in modo che le entrate derivanti dagli annunci pubblicitari coprano i costi di acquisto e, allo stesso tempo, e i ricavati in eccedenza vengono destinati ad unper i senzatetto . Il City Life Billboard è, insomma, una roulotte convertita in rifugio sicuro per chi non ha un posto dove stare in città. L'interno ha un'altezza di 1,85 metri, il pavimento è progettato come uno spazio per dormire distesi, con una. Il rimorchio dispone anche dial suo interno interno, e l'isolamento di alta qualità assicura unanella 'stanza', anche nelle notti più fredde.Secondo l'delle Nazioni Unite, il problema dei senzatetto deve essere eliminato entro otto anni. Tuttavia, nonostante l'sia un, centinaia di migliaia di persone nel continente più prospero al mondo, l'Europa, non hanno una casa dove stare. Ma la cosa peggiore è che in molti Stati non sono ancora state presentate misure concrete per questo ambizioso piano ma anzi permangono forme diffuse di ' architettura ostile '. E pensare che non servirebbe poi molto. Basta poco, anche solo fermarsi a guardare un cartello della pubblicità. Basta guardare al City Life Billboard, realizzato, oltre che per un uso immediato, anche per contribuire ad aumentare lanecessaria su questo tema. Chiunque voglia sostenere Hinz&Kunzt e il fondo per nuovi progetti abitativi può farlo sulla pagina della campagna