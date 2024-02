I malati devono avere una vita dignitosa: contro la Sla si vince se "non si lascia solo nessuno"

I dati

Come fare dopo la diagnosi

Il ruolo di Aisla

Gli step

La questione dell’eutanasia e le cure palliative

Gli ostacoli e il problema dei tempi per la richiesta dell’invalidità civile

"È difficile,ogni giorno. Si passano varie fasi, dall’accettazione alla rabbia e al dolore”. Una frase che rimane impressa quando a dirtela è qualcuno che lotta da molto tempo al fianco di un familiare affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica , meglio conosciuta come Sla. Ogni anno, il 18 settembre, ricorre la giornata nazionale dedicata proprio a loro. A chi continua la sua protesta dignitosa, proprio come 16 anni fa, quando un gruppo di persone affette da questa malattia che non lascia scampo scesero in piazza Bocca della Verità, in nome dei propri. Oggi molti monumenti si illumineranno in Toscana, così come sono numerose le iniziative in tutta Italia. La Sla colpisce i cosiddetti “motoneuroni”, cellule nervose cerebrali e del midollo spinale, portando allafino a coinvolgere anche quelli respiratori e a rendere necessario, a volte, il respiratore meccanico. Ad oggiin grado di arrestare o rallentare la progressione della malattia. "Quello che si deve fare – dice Barbara Gonella - è, quanto più possibile fino alla fine”. Barbara è presidente, l’unica associazione riconosciuta come rappresentante dei malati di Sla ed è tra le fondatrici dell’associazione in questo territorio. "Mio padre aveva la Sla, solo che undici anni fa qui a Firenze non c’era nessuno ad aiutarci, eravamo".In Italia si stimanoaffette da Sla e si prevede che ogni anno si registrerannosecondo i forniti dall’Eurals Consortium – Consorzio Europeo Sclerosi Laterale Amiotrofica nel 2020. La fascia d’età prima si attestava. "Purtroppo sono aumentati i casi di quarantenni con famiglie e con figli piccoli, ma anche di ottantenni - continua Gonella -. La forbice si sta ampliando”.Diagnosticare la Sla non è semplice. Spesso sono necessarie diverse indagini mediche e controlli periodici prima di riuscire a scoprire o meno la sua esistenza. "Dopo la– spiega Gonella – il passaggio fondamentale è proprio ladel malato in una struttura dove c’è un team Sla che sia in grado di assicurare un(percorso diagnostico terapeutico assistenziale e sociale) con tutti i controlli necessari. Tutto ciò che viene dopo è strettamente connesso a questo, altrimenti l’assistenza diventa zoppicante. Paziente e famiglia sono piùe il tutto non è lasciato all’iniziativa del singolo”.L’, nasce nel 1983 e funziona a livello territoriale. "All’interno del percorso terapeutico ci inseriamo noi ed è fondamentale il contatto precoce con l’associazione. Ho lavorato tanto affinché gli specialisti dessero ai neo diagnosticati il contatto di Aisla. Ora funziona bene, ma questo automatismo è una cosa recente. Prima i malati arrivavano dopo un anno dalla diagnosi e nel frattempo erano soli nella gestione della malattia perché sul territorio, al di là, del medico di famiglia, non ci sono altre figure. Anche. Nell’arco di un anno ne seguiamo circa settanta qui a Firenze, insieme ai familiari".I primi a contattare l’associazione sono i familiari . "C’è un colloquio lungo la prima volta, che dura un’ora e in cui ascolto tanto e inizio a fare domande che servono per capire meglio la situazione. Dopodiché inizio a proporre(i centri clinici, il supporto psicologico, le sedute di fisioterapia e quelle psicologiche), i percorsi da seguire e do loro la sensazione di essere approdati in un porto sicuro. Questo è l’obiettivo più importante:". Le prime fasi sono di monitoraggio. "Mi faccio dire come sono andati i controlli, se ci sono stati ritardi in una richiesta di invalidità, o per le sedute di fisioterapia dell’Asl. In tal caso attivo le nostre. Interveniamo anche quando, in collaborazione con gli assistenti sociali"."Esiste– dice senza mezzi termini Gonella – i malati inguaribili hanno uno strumento che si chiama. Niente a che vedere con le Dat, con cui si dà disposizione nel caso in cui uno non possa più essere capace di determinarsi. I Pcs sono previsti dalla legge sul fine vita ed è uno strumento condiviso con gli specialisti che hanno in carica il paziente inguaribile. Viene condiviso tutto a partire dalle, le decisioni sul fare o non fare terapie invasive, la scelta delle cure palliative fino alla sedazione profonda ”. Lesi attivano dall’inizio della patologia ma sono legate alle scelte terapeutiche fatte dal paziente. “Nel caso della Sla se il paziente ha deciso fin dall’inizio che non fare laper l’inserimento del respiratore meccanico viene preso subito in carico dalle cure palliative. Poi se al momento dell’inizio della sofferenza il malato non ritiene più degna la propria vita, insieme all’equipe medica viene decisa la sedazione profonda. Può essercene una media da cui possono risvegliarsi e che attenua il sintomo della sofferenza. Se si sveglia e continua a peggiorare la sofferenza allora si aumenta la dose. E dura un giorno.. Dico solo che noi combattiamo per avere una vita dignitosa più che una morte dignitosa”."Dal momento in cui abbiamo creato laqui aè iniziato il cambio di passo". Gliprincipali sono quelliperché se almeno nelle grandi città si è riusciti a ottenere un livello discreto di assistenza in ospedale, purtroppo i grandi muri da abbattere sono legati alla burocrazia. "I tempi per avere l’invalidità civile , per esempio,, non c’è ancora il riconoscimento immediato dell’invalidità legata alla patologia, ma esso avvienedella persona che si presenta davanti alla commissione”. Quindi non vienema i malati devono tornare di nuovo per fare richiesta di aggravamento. "Sonoa cui si può mettere fine solo con una legge nazionale. Pensi che in tanti sono morti mentre aspettavano di ottenere l’invalidità. Quello che possiamo fare è agire caso per caso, contattando medici dell’Asl, quelli di medicina legale per smuovere le acque". Invalidità civile significa ottenere tutta una serie diper i malati di Sla che altrimenti sono a spesa delle famiglie. "Per esempio contributi per ascensori montascale o per l’acquisto di auto attrezzate per disabili gravi con sconti".