Il principe Andrea paga Virginia Giuffre, trovato l'accordo per evitare il processo per violenza sessuale

I termini dell'accordo e la "sostanziale donazione" del principe Andrea

La mossa della Regina Elisabetta e il pressing della Famiglia Reale

La famiglia reale britannica tira un sospiro di sollievo. Il principe Andrea ha raggiunto un accordo con, la donna che lo aveva accusato di. Per evitare di finire sotto processo in tribunale con l'accusa die per chiudere il caso che aveva creato non poco imbarazzo a Corte, ilpagherà alla sua accusatrice una somma, la cui entità è rimasta confidenziale, ma che secondo alcuni tabloid inglesi dovrebbe aggirarsi intorno aiLa notizia dell'accordo è una svolta a sorpresa nella vicenda del principe Andrea. Virginia Giuffre, infatti, aveva dichiarato in precedenza che non avrebbe accettato alcuna somma di denaro in cambio del ritiro dell'accusa, e inveceè stato trovato. Il documento depositato alla corte di New York, che mette nero su bianco l'intesa, si limita a parlare di una "" all'associazione di beneficenza di Giuffre a sostegno delle vittime di violenze sessuali. Con l'accordo, Andrea non ammette nessuna delle accuse mosse nei suoi confronti dalla donna che, comunque, "loda per il coraggio" di essersi fatta avanti. Ha "sofferto come vittima di abuso e anche di ingiusti attacchi pubblici. È noto cheha portato avanti per tre anni il. Il principe Andrea si rammarica delle sue relazioni con Epstein" e si impegna "a dimostrare il suo rimorso", sostenendo la battaglia contro gli abusi e le vittime.Dopo l'annuncio dell'accordo, danon è arrivato alcun. Anche se, secondo indiscrezioni, dietro l'accordo ci sarebbe proprio il pressing della famiglia reale intenzionata a evitare un nuovo scandalo nell'anno segnato dalle celebrazioni del Giubileo di Platino dei 70 anni sul trono di Sua Maestà, la Regina Elisabetta . Il patteggiamento scongiura un processo pubblico estremamente imbarazzante per la corte britannica e per quel figlio - da molti indicato come il prediletto - della quasi 96enne Elisabetta, già sospeso in questi mesi da ogni incarico ufficiale di rappresentanza dellae privato di recente di titoli, patronati e onori militari. La decisione della Regina era arrivata qualche settimana fa con un secco, ma tutt'altro che inatteso comunicato del Palazzo reale. Poche righe in cui si assicurava che il duca di York, il principe Andrea, si sarebbe dovuto difendere come un qualsiasi cittadino comune nell'imbarazzante battaglia legale. Una battaglia adesso scongiurata grazie a quella "sostanziale donazione" che il principe Andrea verserà a Virginia Giuffre. Una cifra che rimane top secret ma cui probabilmente il duca di York dovrà far fronte a proprie spese.