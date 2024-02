Il signore e la signora Peltz Beckham: quando anche il marito prende il cognome della moglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynpeltzbeckham

Mr. & Mrs. Peltz Beckham

Tradizioni radicate e infrante

La rivoluzione al patriarcato

Il gesto di solidarietà per l'Ucraina

Addio Brooklyn Beckham e benvenuto: il primogenito della coppia da sogno formata dall'ex calciatore David Beckham e della Spice Girl Victoria Adams, ha sposato il 9 aprile, star di Bates Motel, ma contrariamente a quanto abituati a vedere anche il neo sposino ha scelto di. Beckham Jr ha ufficializzando con un recente post su Instagram di aver cambiato il suo nome dopo il matrimonio.La coppia, che aveva ufficializzato il fidanzamento nel 2020, è convolata a nozze in una, costata la "modica" cifra di 3,5 milioni di dollari e affollata di celebrità, nella lussuosa tenuta del padre di Nicola a Palm Beach. La modella, erede del business man Nelson Peltz, in un candido ma sfavillante abito di Valentino, aveva già, più giovane di lei di 4 anni; poco dopo però anche il 23enne ha cambiato il proprio nome sui social, scrivendo come didascalia della foto che ritrae la coppia, targata Vogue, semplicemente "". Una notizia che, nonostante appunto già le dicerie in giro ci fossero, ha suscitato scalpore. Nei Paesi anglosassoni, a differenza che in Italia dove aggiungere il cognome del marito al proprio, per le donne, è una scelta prevista dal Codice Civile - non un obbligo -,e quindi la propria identità, assumendo il "surname" del marito.Un'usanza radicata soprattutto in America, mentre nel Regno Unito ci sono esempi precedenti di uomini che, in nome di una -perlomeno- formale, scelgono di prendere il nome della compagna. Uno su tutti, pioniere di questa usanza, è stato il cantante dei Beatles, che una volta sposata l'artista e musicista giapponese Yoko Ono diventò, già nel 1969,. Certo, esempi sporadici, per questo risulta ancor più significativo il gesto del primogenito di casa Beckham. La scelta di Brooklyn assume un rilievo fondamentale in quanto denuncia un, soprattutto tra i più giovani. E si pone sulla scia, di altre decisioni simili, come quella del pilota di Formula1 Luis Hamilton di assumere il cognome della madre e, ormai un anno fa, l'entrata in vigore della nuova legge sulla parità di genere che prevede i nomi di entrambi i genitori sui certificati di nozze (e non più solo del padre)., questo sembra voler significare il gesto dei novelli sposi. L'assunzione del doppio cognome, prima quello della donna per entrambi, rende ancor più 'appetitoso' in termini mediatici il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, una coppia capace di dimostrarsi al passo con i tempi, affiatata e molto amata dal pubblico. Certo, sarebbe stato ancor più rivoluzionario se la modella, o ancor più seper prendere esclusivamente quello della Peltz (in un rovesciamento epocale delle tradizioni), ma tant'è, un piccolo passo è meglio di nulla per abbattere il muro delUn matrimonio all'insegna della parità di genere ma anche solidarietà: Brooklyn e Nicola, per il giorno più importante della loro vita, hanno infatti scelto di non creare la classica lista di nozze ma di compiere un concreto a supporto della popolazione ucraina , che da fine febbraio affronta la guerra portata avanti dalla Russia. Gli sposi hanno quindi invitato i partecipanti alla cerimonia a effettuare delle, attiva nel sostegno alle migliaia di persone che fuggono dal Paese e a quelle che hanno perso i loro cari o sono ancora intrappolate in bunker e rifugi di fortuna a causa del conflitto. Le due giovani celebrità, nonostante il momento di gioia, hanno a cuore le sorti del popolo invaso, così come le loro famiglie, come dimostra il gesto del padre dello sposo che, poco tempo fa, aveva ceduto il proprio account Instagram ad una dottoressa ucraina . E dallo stesso social Nicola Peltz Beckham ha voluto spiegare la scelta: “Io e Brooklyn siamo devastati da quello che sta accadendo in Ucraina, quindi abbiamo chiesto”.