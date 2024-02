Il vocabolario Treccani 2022 rivoluziona le convenzioni: prima "amica" e poi "amico"

La politica litiga, la lingua si evolve

Le novità nel vocabolario Treccani

Non solo "bello" ma anche "bella", non più unicamente "noioso" ma anche "noiosa", e ancora "chirurgo" e "chirurga", "sindaco" e "sindaca". La parità di genere passa anche dal linguaggio, prima di tutto a dir la verità. È per questo chedella lingua italiana rappresenta una piccola rivoluzione: per la prima volta nella storia dei dizionari, infatti, per nomi e aggettivi, ma comparirà anche quello. Anzi, per maggior correttezza, è stato stabilito che l'ordine da seguire sia quello: cercando la parola "piccolo" comparirà quindi prima il femminile "piccola" seguito poi dal corrispettivo maschile.Insomma nel principale dizionario italiano i sostantivi e gli aggettivi non saranno più declinati solo per gli uomini, escludendo di fatto nella forma - ma si sa, mai come in questo periodo di profonde trasformazioni sociali- metà della popolazione, anche quando il maschile è usato come forma neutra per rappresentare l'intero gruppo umano di cui si parla. Dalla lingua italiana, quindi, si compie unasociale, mentre lasi scanna sulle questioni di genere, dalle accuse di "ideologia gender" quando qualcuno si azzarda a proporre una giornata contro l'omotransfobia nelle scuole , alle polemiche sui cartoni animati - nello specifico l'ultima riguarda Peppa Pig - che introducono personaggi "alternativi", più inclusivi e rappresentativi della società ma considerati pericolosi per i più piccoli, fino alla mancata approvazione, in Senato, dell'emendamento che chiedeva la possibilità di adottare la differenza di genere nella comunicazione istituzionale scritta. Come se per certa politica, la parità e una maggior inclusione di tutti i generi e gli orientamenti sessuali e le identità esistenti, non fosse prioritario. O, peggio, non interessasse affatto."Diretto dai linguisti, il vocabolario Treccanidell’opera pubblicata nel 2018: è lo specchio del mondo che cambia e il frutto della necessità di validare e dare dignità a una nuova visione della società, che passa inevitabilmente attraverso un nuovo e diverso utilizzo delle parole, promuovendo", si spiega sul sito illustrando la nuova edizione. Fondamentale anche perché introducesistematica, all'interno delle definizioni e degli esempi nei vari termini, dei cosiddetti '' stereotipi di genere '', secondo cui a cucinare, a pulire, a stirare è sempre la donna, mentre a dirigere un ufficio o ad andare al lavoro, a dedicarsi ai figli nel tempo libero è puntualmente l'uomo. Ma le novità riguardano anche il numero di vocaboli: se da un lato si sonoche sono ormai entrati nell'uso comune, o sono culturalmente significativi o, infine, sono testimonianze concrete della contemporaneità, come -, distanziamento sociale, infodemia, lavoro agile,, reddito di cittadinanza, rider,, termoscanner, terrapiattismo,- dall'altro invece sono stati eliminati quelli che, invece, fanno parte di un italiano desueto, o stereotipato, e non vengono praticamente mai usati. "La maggior parte degli esempi sonodella lingua e contemporaneamente sono stati, fondati su frasi artefatte che nessuno ha mai pronunciato o pronuncerà, ma che spesso rimangono depositate nei dizionari per inerzia" fanno sapere dalla Treccani. "Per tutti i nuovi esempi ci si è basati su materiali autentici tratti dalla rete, dai giornali, dalla trattatistica, dai blog, da documenti, libri, commenti (corretti!) nelle reti sociali”.