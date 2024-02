In Friuli in treno gratis: l'iniziativa della Regione per incentivare il turismo ecologico e sostenibile

In treno in Friuli gratis

Alla scoperta di Trieste e Udine o relax tutto l’anno a Grado e Lignano Sabbiadoro

Lo si può chiamare marketing territoriale, oppure attenzione all’ambiente ed alla mobilità sostenibile. Di fatto la trovata desta scalpore e unisce l’attenzione all’ ecologia con la: usare ilper raggiungere una regione da sempre attenta alle questioni che hanno a che fare col green, ed attirare i turisti con sconti ed offerte speciali. Stiamo parlando del(Venezia Giulia secondo quella che è la dizione completa) e dell’idea raggiungere le sue meravigliose destinazioni di cultura e di mare, viaggiando comodamentee, udite udite,. Perché il rimborso del biglietto ferroviario sarà integrale ed a pagare sarà proprio la Regione.Un accordo tra Trenitalia e l’ente che si occupa della gestione e della promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia prevede infatti ilFrecce, Intercity e Regionali acquistati, attraverso unosull’importo delleche includono ilin strutture ricettive convenzionate di Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste e Udine. Il rimborso sarà pari all’importo speso per l’acquisto del biglietto di andata e ritorno per/da le stazioni di Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale e Udine e riconosciuto ai titoli di viaggio acquistati esclusivamente nell’ambito della promozione. Agli ospiti sarà inoltre consegnata gratuitamente la, che permette di usufruire di gratuità e ulteriori riduzioni tariffarie per. Il dettaglio delle offerte, valide fino al 31 maggio 2023, e l’elenco delle strutture ricettive si possono consultare sul portale di PromoTurismoFVG nell’apposita sezione dedicata.Il pacchetto prevede un soggiorno in una delleper un minimo di 2 notti – salvo limitazioni dovute e ponti e festività. La FVGcard avrà una durata di 48 ore per soggiorni brevi o di una settimana per soggiorni da 3 o più notti. Non è la prima volta che viene lanciata una promozione di questo tipo. Da diversi anni un'offerta simile viene lanciata ogni estate per raggiungere la località di, grazie all’offerta di Trenitalia con l’alta velocità delle Frecce, gli Intercity e i regionali. Un viaggio in treno garantito, senza cambi, senza traffico in autostrada e soprattutto nel rispetto dell’ambiente. Una cosa buona e giusta che sarebbe bene ampliare il più possibile. Anche perché, come evidenzia il Transport and Environment Report 2021, pubblicato dall’Agenzia europea dell’Ambiente, il treno si conferma tra le modalità di viaggio più livello ambientale , preceduto solo dalla camminata a piedi e dalla bicicletta