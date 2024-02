India, aborto sicuro per le donne single. La sentenza storica della Corte Suprema ribalta la legge del 1971

La sentenza storica per le donne

I dati allarmanti della situazione indiana e del resto del mondo

Ampliato il diritto all’aborto per, stabilendo che anche quellepotranno accedere all’correggendo ilche limitava l’accesso alla 20a. E' quanto è stato deciso dalla più alta corte indiana, la quale ha ribadito che la mancanza di stato civile non può privare una donna di questo diritto fondamentale.dal diritto all’aborto sicuro e legale, dunque, sarebbe incostituzionale.Una giornata storica per le donne, ma cosa prevedeva la legge prima di questa sentenza? Secondo il Medical Termination of Pregnancy Act, in vigore dal 1971, solo le donne regolarmente sposate avevano diritto a richiedere l' interruzione di gravidanza mentre erache erano costrette a dover contare sugli. Ora invece, il tribunale presieduto dal giudice DY Chandrachud ha ritenuto che questo diritto sia reso disponibile a tutte, stabilendo che la distinzione artificiosa fra donne sposate e non sposate non sussiste, e che le donne devono avere l'autodeterminazione a esercitare liberamente questo diritto. La Corte ha inoltre stabilito che il diritto di sceglieredevono essere presi senza alcuna influenza da parte di fattori sociali, e che non si possono negare le gravi conseguenze di una gravidanza indesiderata sulla vita di una donna, sulla sua salute mentale, e su quella del nascituro, che dipende anche dal benessere mentale della madre.Secondo il, nel 2020 sono stati segnalatisubiti dalle donne,. Una cifra probabilmente più alta, considerando quei casi non denunciati per timore. Dati che però non sono migliori se guardiamo al resto del mondo. La Corte ha fatto riferimento ai dati suglinel mondo, che secondo ilvengono effettuati con procedure rischiose per la donna neldei casi, e ha ammesso che i divieti non riducono il numero di interventi, bensì incrementano il numero degli aborti clandestini, che sono quindi a rischio. Inoltre, nella sentenza è stato riconosciuto comeanche l'interruzione della gravidanza dovuta a un rapporto non consensuale con il coniuge ed è stato riconosciuto alle minori abusate e non che interrompono la gravidanza, il diritto alla protezione della loro identità.