India, il primo ministro Modi celebra Gandhi nell'anniversario del suo assassinio

I bow to Bapu on his Punya Tithi and recall his profound thoughts. I also pay homage to all those who have been martyred in the service of our nation. Their sacrifices will never be forgotten and will keep strengthening our resolve to work for a developed India. — Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2023

स्वदेशी और स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। आजादी के अमृतकाल में पूज्य बापू के स्वच्छता, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों को अपनाकर उन पर चलाना ही गाँधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। pic.twitter.com/ZBYH3cUg0S — Amit Shah (@AmitShah) January 30, 2023

Ilveniva ucciso. Oggi, a distanza di 75 anni fa, il premier indianoha reso omaggio all’uomo che è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, un termine coniato dallo stesso Gandhi, cioè la resistenza all'oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l' India all'indipendenza. “”, ha twittato Modi prima di partecipare a una solenne cerimonia nella capitale indiana. L'anniversario della morte del Mahatma, chiamato in India con il soprannome di, “padre”, coincide in India con il “”. E, ricordando i militari martirizzati, Modi ha detto, sempre via Twitter: “Rendo anche omaggio a tutti coloro che sono stati martirizzati al servizio della nostra nazione.e continueranno a rafforzare la nostra determinazione a lavorare per un'India sviluppata”.Il ministro della Difesa,, ha affermato che Gandhi ha mostrato al mondoe che le sue idee per il progresso dell'India sono ancora attuali. “Mi inchino per rispettare Bapu nel suo anniversario della morte e rendere i miei umili tributi. Il percorso da lui indicato per la pace nel mondo e il progresso dell' India è molto attuale anche oggi. Grazie alla sua ispirazione,e autosufficiente sta progredendo oggi” si legge in una traduzione approssimativa del tweet di Singh in hindi.Anche il ministro degli Interni dell'Unione,, ha reso omaggio a Gandhi descrivendolo come. “Milioni di saluti al Mahatma Gandhi nel suo anniversario della morte, che ci ha ispirato a rendere il paese autosufficiente seguendo il percorso degli indigeni e dell'autosufficienza” ha scritto Amit Shah su Twitter. “Milioni di saluti al padre della nazione, il Mahatma Gandhi nel giorno del suo martirio” ha twittato invece il deputato del Congresso, Rahul Gandhi. E ha aggiunto: “Bapu ha insegnato all'intero paese a vivere con amore, uguaglianza di tutte le religioni e a”.Gandhi fu assassinato nel 1948 a Delhi durante una cerimonia multireligiosa da, un integralista indù che non accettava l'atteggiamento “conciliatorio” di Gandhi verso la minoranza musulmana. Un movimento per la, giustiziato nel 1949, sta serpeggiando in tutta l'India negli ultimi anni. Sebbene Modi non abbia mai commentato esplicitamente gli sforzi dei nazionalisti per onorare Godse, il suo governo ha ripetutamente apprezzato l'ideologo Vinayak Damodar Savarkar, noto come mentore di Godse., 63enne bisnipote del Mahatma ha dichiarato la settimana scorsa che da quando il Bjp è al potere lasta riaffiorando pericolosamente: “la sua ideologia è stata quella dell'odio, della polarizzazione e delle divisioni; una filosofia che, prima o poi,”.