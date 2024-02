Iran, arrestate le attrici Katayoun Riahi e Hengameh Ghaziani. "Forse questo sarà il mio ultimo post"

Katayoun Riahi, one of the first actresses who appeared in public without mandatory hijab after the killing of #MahsaAmini, has been reportedly arrested. pic.twitter.com/o7Jxu0UV7j — Ali Hamedani (@BBCHamedani) November 20, 2022

Le forze di sicurezza iraniane hannodue noti attrici,, colpevoli di essersi mostrate senza il velo islamico e di aver espresso pubblicamente la loro solidarietà con le proteste che da oltre due mesi scuotono la Repubblica islamica. Sia Ghaziani, 52 anni, che Riahi, 60, sono molto conosciute a livello nazionale e internazionale, e hanno un nutrito seguito di fan. Accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Irna, entrambe le artiste sono apparse nelle settimane scorse, indumento tipico della loro religione ma soprattutto imposto come obbligatorio nello Stato, diventando così simbolo del potere oppressivo con cui il presidente Ebrahim Raisi e l'Ayatollah Khāmeneī, guidano il Paese. Un gesto semplice, come non indossare l'hijab o toglierlo in pubblico, è diventato un'azione potente di opposizione al regime , pagata però a caro prezzo . Le attrici sono state convocate infatti in procura e fermate per i loro post "provocatori" sui social media e per la loro attività solidale con i manifestanti.Le proteste sono scoppiate a settembre, dopo la morte nella capitale Teheran di Mahsa Amini , arrestata dalla polizia morale proprio per aver indossato male il velo, lasciando scoperte alcune ciocche di capelli , e morta tre giorni dopo. Secondo alcune voci gli agenti l'avrebbero picchiata con un manganello, sbattendole poi la testa contro un veicolo, ma la polizia ha negato che sia stata maltrattata e ha dichiarato invece che sarebbe morta per un attacco di cuore. Ghaziani e Riahi - entrambe pluripremiate attrici - sono statesu ordine dell'ufficio del procuratore iraniano. Prima dell'arresto, la 52enne ha postato lei stessa un video su Instagram, senza velo, per far sapere che era stata convocata dalla magistratura: "Forse questo sarà il mio ultimo post, da questo momento in poi, qualsiasi cosa mi accada, sappiate che come semprefino all'ultimo respiro"Le attrici sono tra i personaggi pubblici iraniani di alto profilo che hanno espresso sostegno ai manifestanti che si oppongono all'establishment clericale del Paese. La settimana scorsa Hengameh Ghaziani aveva accusato il regime di aver. Riahi è stata arrestata nell'ambito della stessa indagine: a settembre aveva concesso un'intervista, a testa scoperta, all'Iran International Tv, emittente invisa al regime, durante la quale aveva espresso solidarietà alle proteste scaturite dalla morte di Amini Domenica scorsa Ehsan Hajsafi , capitano della nazionale di calcio iraniana ai Mondiali in Qatar, ha dichiarato: "Dobbiamo accettare che le condizioni del nostro Paese non sono giuste e che". Invece il capo della federazione iraniana di pugilato,, ha annunciato che non sarebbe tornato a casa da un torneo in Spagna a causa della violenta repressione delle proteste nel suo Paese. Ma la protesta si estende a tutto il mondo dello sport: dal calcio all'arrampicata, dalla boxe al beach soccer. E ad una, che posa per una foto di gruppo senza hijab. Sono tredici atlete e tre coach della Canco Canada BC, la foto è postata su Instagram dall'allenatrice Farzaneh Jamami che scrive: "Insegna a tua figlia che cose come i ruoli di genere non sono altro che sciocchezze.. Se ti dicono il contrario, non crederci. Dì loro 'non nasconderti'. Alzati, tieni la testa alta e mostra loro cosa sai fare! Digli che sei potente e capace sei una donna di libertà".Glihanno dichiarato che circa 400 manifestanti sono stati uccisi e altri 16.800 arrestati durante la repressione delle forze di sicurezza. I leader iraniani affermano che le proteste sonodel Paese. Almeno cinque manifestanti sono stati condannati a morte in relazione alle manifestazioni.