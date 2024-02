Iran, la protesta è donna: la libertà di espressione che fa paura alla Repubblica Islamica

La libertà d'espressione che spaventa il regime

La rivoluzione femminile iraniana

La risposta del regime e del mondo

"Donne.Libertà". La nuova rivoluzione inè cominciata, e a portarla avanti sono proprio. Intanto, nel pugno di ferro della repressione mira anche alla libertà d'espressione, con 20 giornalisti - tra cui la fotoreporter(resa famosa da una foto delle proteste del novembre 2019) -dalle forze dell’ordine, mentre il dissenso popolare verso il governo di Ebrahim Raisi non accenna a fermarsi. Disordini e manifestazioni sono in atto da settimane nel Paese retto dall’ Ayatollah , ma la situazione è degenerata dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini , arrestata dalla polizia morale semplicemente poiché indossava il velo in maniera "scorretta". Secondo il gruppo fondato da esuli iraniani in Norvegia, Iran Human Rights, glisono più di, mentre i manifestanti uccisi sono. La famiglia della ragazza ha deciso nel frattempo di presentare unaL’associazione Reporter Senza Frontiere e l’organizzazione americana Committee to Protect Journalists hanno riportato il. Tra di essi figura, oltre alla citata Moaiery,che, rischiando anche la vita, ha visitato l’ospedale dove Mahsa Amini era in coma e ha contribuito ad allertare l’opinione pubblica mondiale sulla sua sorte. Mentre oltreoceano fa ancora parlare di sé il gesto, che si è rifiutata di indossare il velo davanti al presidente, facendo sì che quest'ultimo rifiutasse l’intervista della Cnn. Fermati anche numerosi attivisti e avvocati, tra cui Hossein Ronaghi, arrestato e ora in custodia nel carcere di Evin insieme ai propri legali. Per tentare di limitare la portata del dissenso, il governo ha aggiuntoe in particolare di app di messaggistica e social. "Prendendo di mira i giornalisti dopo aver limitato l’accesso a WhatsApp e Instagram, le autorità iraniane stanno inviando un chiaro messaggio: non ci deve essere copertura delle proteste”, ha affermato Reporter senza Frontiere in un comunicato. Ma alladel regime si aggiungono anche volti noti del mondo dell’intrattenimento e della cultura, come il regista Asghar Farhadi , reo di aver espresso la propria condanna delle violenze sui social.Le Nazioni Unite hanno chiesto alle autorità iraniane di: "Molti iraniani sono stati uccisi, feriti e detenuti durante le proteste – ha affermato a Ginevra la portavoce dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasan –. Siamo molto preoccupati perdelle forze di sicurezza alle proteste e per l’apparente uso non necessario e sproporzionato della forza contro i manifestanti. Le armi da fuoco non devono mai essere usate per disperdere una manifestazione". Shamdasan non si è fermata e ha tirato in causa gli stessi leader iraniani: "Sono preoccupata per i commenti di alcuni leader che diffamano i manifestanti e per l'interruzione dei servizi di comunicazione. Chiediamo alle autorità di ripristinare completamente l'accesso a internet”.L’elemento principale che caratterizza la protesta è il suo connotato chiaramente femminile . Dalla Rivoluzione Culturale attuata nel '79 dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini, le donne hanno visto i loroe le loro. Lo slogan che viene dalle strade di Teheran è "", con le giovani che sventolavano i loro hijab e li bruciavano davanti alla polizia. Tra le vittima della repressione, hadomenica 25 settembre Hadith Najafi , una ragazza di soli 20 anni divenuta celebre per un video in cui, senza il velo, raccoglieva i propri capelli in una coda. Alcuni sostengono che la ragazza del video non sia Najafi, ma la protesta ha già trovato in quel gesto un nuovo simbolo.Lenon sembrano però voler fare alcun passo indietro: "I rivoltosi dovrebbero sapere cheè la nostra linea rossa e la polizia la salvaguarderà, con tutti i mezzi" afferma il capo della polizia Hossein Ashtari, mentre il numero uno della giustizia iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha avvertito che "la magistratura affronterà con decisione e con forza i". Il ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian, ha affermato che "in Iran c'è una piena democrazia",diffuse sui social e sulle tv occidentali.Unione europea e Stati Uniti stanno invece valutandocontro l’Iran., alto rappresentante Ue per la Politica estera, ha condannato l’uso sproporzionato della forza da parte dell’Iran e ha affermato che tutte le opzioni saranno sul tavolo alla prossima riunione dei ministri degli Affari esteri dell’Unione prevista per il 17 ottobre. Questa ondata di manifestazioni, scontri, cortei e proteste è la più violenta degli ultimi tre anni e tra le maggiori dai tempi della fuga dello Scià di Persia. Tutto è iniziato a luglio, il 12 per la precisione,, in cui alcune donne si sono rifiutate di onorare il velo tradizionale. Il governo Raisi ha risposto con fermezza approvando una legge che ne regolava l’obbligatorietà il 15 agosto, a seguito della quale ha deciso di utilizzare i sistemi diattraverso le telecamere per punire le donne che non avessero rispettato la legge. Dal 2015, in Iran, il governo possiede i dati biometrici dei suoi cittadini-sudditi e quindi avrebbe avuto gioco facile. Il leader Raisi, ultraconservatore, in passato presidente della Corte Suprema, gode dell’appoggio dell’ayatollah Khamenei e si è dedicato con fervore alla, tralasciando altre questioni cardine per la vita del Paese, come i problemi infrastrutturali, economici e ambientali. Il cambiamento dell’Iran è, anche per questo, nelle mani delle donne. Anche perché chi non ha più niente, non ha niente da perdere.