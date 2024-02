La Cedu condanna l'Italia: violati i diritti di una bimba nata da maternità surrogata

Violati i diritti della bambina

La condanna della Cedu

Il tema "maternità surrogata" in Italia

La Corte europea dei diritti umani (Cedu). Per i giudici il nostro Paese ha violato la Convenzione europea dei diritti umani non avendo riconosciuto legalmente il rapporto di filiazione tra un padre biologico ed una bambina, nata nel 2019 in Ucraina con la maternità surrogata . Così facendo la piccola è diventata di fatto. La Corte di Strasburgo ha infatti osservato che, come rilevato in altri casi precedenti, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il diritto interno deve prevedere la possibilità ditra un bambino nato attraverso un accordo di gestazione per altri all'estero e il padre intenzionale, qualora questi sia il genitore biologico.A fare ricorso alla Cedu sono stati il padre biologico, indicato con le iniziali L.B., e la madre intenzionale E.A.M., per conto di C., la figlia nata con maternità surrogata in Ucraina quattro anni fa. Così l'Italia è stata giudicata colpevole di averdella bambina, di cui i giudici però non svelano ulteriori generalità. Una scelta fatta dopo gli innumerevoli tentativi falliti dai due adulti, che si sono vistiripetutamente dagli uffici dell'anagrafe e dai tribunali italiani il. Nel ricorso si specifica che "il rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere il padre biologico e la madre intenzionale come suoi genitori, da un lato, e il fatto che non avesse la cittadinanza, dall'altro, la ponevano in uno stato di grande incertezza giuridica". La piccola, afferma l'avvocato della coppia, Giorgio Muccio, non ha documenti d'identità, né tessera sanitaria, o accesso alla sanità e istruzione pubblica. Nella sentenza la Corte di Strasburgo conclude perciò che "inell'adempiere all'obbligo di prendere una decisione rapida per stabilire il rapporto giuridico della bimba con il padre biologico".I giudici, come già accaduto in passato, hanno richiamato i nostri tribunali per non essere stati in grado di prendere una rapida decisione per tutelare l'interesse della ricorrente ad avere appunto un rapporto giuridico con il genitore biologico.La bimba, che oggi ha quattro anni, è stata tenuta fin dalla nascita in uno stato disulla sua identità personale e, non avendo una parentela legalmente accertata, è stata considerata un'apolide in Italia. La Corte, La ritenendo che le autorità nazionali così facendo sono venute meno al loro obbligo positivo di garantire il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani , ha inoltre stabilito che le autorità italiane dovranno versare alla piccolaper danni morali esostenute dal padre biologico e la madre intenzionale."Avevo già chiesto, con una interrogazione parlamentare, che ilspiegasse il caso della bimba nata nel 2019 in Ucraina con Gpa a cui è stato negato il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico", afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. "Oggi la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l’Italia è colpevole di aver violato il diritto alla vita familiare e privata di questa bambina di una coppia vicentina, padre biologico e madre intenzionale.che le cose siano andate così perché le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione sono chiare nei casi di legami genitoriali biologici, come aveva anche detto in parlamento la ministra Roccella. Dunque Piantedosi spieghi come sia potuto accadere questo corto circuito", conclude la deputata. Il caso di questa bambina si inserisce all'interno di un dibattito particolarmente acceso nel nostro Paese sul tema della gestazione per altri (Gpa), essendo anche in discussione in Parlamento la proposta di legge di Fratelli d'Italia che vuole rendere la pratica un reato universale, ovvero. Una scelta criticata da centinaia di coppie omogenitoriali , dalle famiglie arcobaleno e dagli attivisti delle associazioni per i diritti Lgbtq+. Al loro fianco anche numerosi sindaci, che dopo lo stop - imposto dal ministero dell'Interno - alla trascrizione di questi bambini nei registri anagrafici , hanno scelto di procedere di loro spontanea iniziativa a questo tipo di riconoscimenti.