La storia del medico afghano Mohammed Naderi: “In Italia c'è salvezza, in Afghanistan una condanna”

"La nostra vita qui è durissima, rischiamo ogni giorno la deportazione verso l'Afghanistan"

Un futuro sicuro: il sogno dei due medici

Il rumore del magazzino è assordante., suoni del clacson. Mohammad gira e rigira il suo video messaggio tre volte finché non riesce ad avere un po’ più di silenzio.è un, direttore del Pronto Soccorso di uno degli, ricercato dai talebani per le sue attività a donne e dei diritti civili . Mohammad, oltre ad occuparsi di diritti , è stato una fonte per Il Giorno e altri media italiani, collaborando raccogliendo foto e testimonianze dell’avvento dei talebani, e raccontando l'oppressione degli hazara, l’etnia di minoranza asiatica più perseguitata in Afghanistan.Mohammad, dopo un lungo viaggio, è riuscito a, insieme a sua moglie, medico anche lei, e alla loro bambina di due anni. Con un visto turistico sono riusciti a entrare a Tehran, dove però la situazione è drammatica. Mohammad lavora, da, in un magazzino sotterraneo comeper un sarto, taglia e cuce borse e vestiti per 12 -14 ore al giorno per poter raccogliere qualche soldo e pagare l’affitto e il vitto nella capitale iraniana. I prezzi, nello Stato, sono lievitati, a seguito dell’arrivo di circa un milione di afghani nel Paese. “. Rischiamo ogni giorno la deportazione verso l’Afghanistan”. Nel suo Paese, invece, rischierebbe. Ha già ricevuto minacce e ritorsioni e ha dovuto lasciare il Paese dove è nato e cresciuto, e dove aveva iniziato la sua carriera di medico. Attraverso il passaparola della sua storia, una famiglia in Italia ha offerto disponibilità ad ospitare Mohammed, sua moglie e la sua bambina., amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, un punto di riferimento sanitario a Milano, sta organizzando un percorso di integrazione per poter assumere i due medici, anche se la burocrazia italiana e le differenze nel riconoscimento delle lauree, rendono complessi i passaggi. Una raccolta fondi è stata avviata per poter coprire le spese di viaggio, lievitate a causa dell’incremento dei prezzi dei biglietti. Mohammad dovrà inoltre pagare delle sanzioni per aver fatto scadere il suo visto turistico in Iran. Senza la copertura di queste spese, la partenza verso l’Italiae la deportazione verso l’Afghanistan potrebbe metteree quella della sua famiglia. L’ Associazione Amad , con sede ad Ancona, si occupa di aiutare persone afghane a rischio a raggiungere l’Italia e si sta attivando per procedere con la concessione di un visto urgente per l’Italia, per motivi umanitari. Mohammad, sua moglie e la sua bimba sognano un, di libertà e di democrazia, dove possano dedicarsi alla cura delle persone, come hanno sempre fatto. Rimane aperto il nodo dell’emergenza Afghanistan e dell’accoglienza in Italia: ad oggi milioni di persone. I più colpiti sono i cittadini afghani di etnia hazara, minoranza nel paese, insieme a donne e bambine. Un’emergenza che riguarda tutti, e su cui non dobbiamo spegnere i riflettori.