La storia di Broady, il terranova che ha salvato la vita alla padrona da un tumore al seno

Le accortezze del cane che hanno salvato la vita a Lucy

"Lui è entrato nelle nostre vite per una ragione"

Una storia che ha dell'incredibile quella che lega la 45ennee il suo, un terranova di 70 chili che le hascoprendo per primo il tumore al seno della padrona.Brody, già appartenente per natura alla nobile razza degli esemplari dediti al, è stato accolto nella famiglia di Lucy nel luglio dello scorso anno, dopo che la famiglia precedente non era stata in grado di. Ad attirare l’attenzione della donna, da poco abituata alla compagnia anche di altri animali e di due cani in casa oltre Brody, fusviluppata nel corso delle prime settimane dal suo arrivo dall’affettuoso quattro zampe. Brody tendeva ad adagiarsi la maggior parte del tempo contro la parte, specialmente nei momenti dediti al relax quotidiano. "A settembre Broady ha iniziato adsulla mia ascella destra. Capitava per lo più quando ero seduta, quindi guardavo la TV o per riposarmi e sempre nello stesso punto alla mia destra. All'inizio, ho pensato che fosse lui a volere un po' attenzioni, ma mi sembrava strano che fosse attratto sol dal mio lato destro. Una mattina mi stavo lavando sotto la doccia e ho deciso di toccare bene sotto il seno ed esaminarmi ed è allora che ho sentito un", ha raccontato la donna.In seguito ad alcuni mirati controlli presso una struttura ospedaliera aLucy ha scoperto di averee che dunque le accortezze di Brody non erano mai state soltanto fini a se stesse. "Il medico ha detto subito che avevo un cancro al seno HER2-positivo e che c'erano anche cellule tumorali residue nei miei linfonodi.perché era lo stesso giorno in cui mia nonna era morta di cancro all'intestino l'anno prima e io ero con lei quando è morta" ha continuato ancora Giles che è stata poi sottoposta aseguiti da una lumpectomia con radioterapia. Ora a mesi di distanza sta ancora affrontando la chemioterapia e non sono giorni facili: "La chemiocon ulcere alla bocca e alcune emorragie dal naso, ma ho unadi supporto di familiari e amici che mi vengono a trovare insieme a Broady.". Oltre a questa esperienza in particolare alcunesul campo medico, e non solo in Inghilterra, avrebbero confermato ladi riuscire a fiutare l’insorgere di una malattia, come in questo caso il cancro, a partire dall’odore del sangue umano o dallo stesso respiro.